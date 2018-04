La LNH s'implique pour aider les Broncos de Humboldt

À la suite de l'accident d'autobus qui a coûté la vie à 15 membres de l'organisation de hockey junior des Broncos de Humboldt vendredi, certaines équipes de la Ligue Nationale de Hockey (LNH) ont annoncé qu'elles s'impliqueraient pour venir en aide aux familles des victimes.

Ainsi, les Blackhawks de Chicago et les Jets de Winnipeg, qui s'affronteront le 7 avril, ont mentionné que leurs joueurs porteraient des chandails affichant l'inscription «Broncos» à l'arrière.

Les deux équipes verseront également 25 000$ au club de hockey des Broncos de Humboldt.

The Blackhawks and @NHLJets will honor the Humboldt Broncos by wearing "BRONCOS" on the back of their jerseys in place of name plates tonight. Also, the #Blackhawks will match a $25,000 donation from both the Jets and @NHL to The Humboldt Broncos Hockey Club. #PrayersForHumboldt — Chicago Blackhawks (@NHLBlackhawks) April 7, 2018

Un compte «GoFundMe» a été mis sur pied et a récolté 1,3 millions de dollars jusqu'à présent. Au moment d'écrire ces lignes, 19 235 personnes avaient contribué.

L'attaquant Brendan Gallagher des Canadiens de Montréal a également assuré que «chaque membre de l'équipe donnerait de l'argent pour aider les victimes».

Plusieurs joueurs de la LNH, comme Andrew Shaw, Victor Mete et Nicolas Deslauriers du Canadien, ont également transmis leurs sympathies via Twitter.

Thoughts and prayers to the whole hockey community and families that are effected by this horrible tragedy! #prayforhumboldt #staystrong — Andrew Shaw (@shawz15er) April 7, 2018

«Nos pensées et nos prières vont à la communauté de hockey et aux familles affectées par cette terrible tragédie!»

My thoughts, prayers, and condolences go out to the Humboldt Broncos and their families in this difficult time. #prayforhumboldt — Victor Mete (@vmete98) April 7, 2018

«Mes pensées, prières et condoléances vont aux Broncos de Humboldt et à leurs familles en ces temps difficiles.»

So heartbreaking. Sending all my prayers and love to the families and everyone involved back home in Saskatchewan. #prayforhumboldt — Tyler Bozak (@Bozie42) April 7, 2018

«C'est désolant. J'envoie toutes mes prières et mon amour à tout le monde affecté en Saskatchewan.» -Tyler Bozak, des Maple Leafs de Toronto.