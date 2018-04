Zapettes d’or: une première récolte pour «Fugueuse»

Après la diffusion, la consécration. Déjà citée à deux reprises au Gala Artis du 13 mai prochain avec les nominations de Ludivine Reding et Claude Legault dans les catégories des Rôles masculin et féminin dans une série dramatique annuelle, la série Fugueuse est sortie grande gagnante, vendredi, du 10e gala des Zapettes d'or, qui couronnait la 11e saison de C'est juste de la TV, à ARTV. Le public pouvait voter pour ses favoris depuis le début mars.

Moins d'un mois après la fin de la fiction-événement de TVA, le temps des récompenses est donc amorcé pour Fugueuse, qui a été décorée, vendredi, du Grand Prix Ça m'allume – l'ultime honneur des Zapettes d'or -, et des distinctions du Meilleur Espoir (découverte) de l'année, attribuée à Ludivine Reding, et du Meilleur «Méchant» de l'année, remise à Jean-François Ruel, alias le proxénète Damien.

Et le gagnant dans la catégorie GRAND PRIX ÇA M'ALLUME est #Fugueuse!





Cheval-Serpent, à réparer

L'édition-anniversaire des Zapettes d'or n'a toutefois pas été que la fête de Fugueuse. Marc Labrèche a été récipiendaire, pour une troisième fois, du trophée de l'Éclat de rire de l'année, pour sa délicieuse imitation de Céline Dion dans le sketch «Céline haute couture», au Bye Bye 2017.

Et la Zapette d'or de L'ÉCLAT DE RIRE DE L'ANNÉE est remise à Marc Labrèche pour le sketch Céline haute couture présenté au #ByeBye2017. Vous êtes près de 4 millions à avoir ri devant cette émission de fin d'année !





L'annonce de la mort de Nadine Legrand (Magalie Lépine-Blondeau) dans District 31 a été sacrée Moment d'émotion de l'année. Le peu convoité Prix spécial du Réparateur (ou Prix Citron) a été décerné à Cheval – Serpent, tandis que le Prix C'est juste du web, qui félicite la meilleure production numérique, est allé au deuxième volet de Féminin/Féminin, la web-série de Chloé Robichaud portant sur les amours homosexuelles.

Les finalistes des 10e Zapettes d'or de C'est juste de la TV étaient sélectionnés par un jury formé de trois personnes de l'industrie des médias (Pénélope McQuade, Yan England et l'auteur Jacques Davidts) et deux personnes du public, téléspectateur(trice)s assidu(e)s (Madame Andrée Lefebvre et Monsieur Joseph Abboud), qui se sont inspirés des titres discutés à C'est juste de la TV pendant la saison, des commentaires des gens sur les réseaux sociaux et des suggestions de l'équipe de C'est juste de la TV pour bâtir le tableau d'honneur. Au total, 35 artistes et émissions étaient recensés dans sept catégories.

C'est juste de la TV sera de retour à ARTV à l'automne pour une 12e année, et un nouveau gala des Zapettes d'or saluera le printemps 2019.

Voici la liste complète des nommés du 10e gala des Zapettes d'or.

Éclat de rire de l'année

Céline haute couture – Bye Bye 2017

Numéro d'ouverture de François Morency – Gala les Olivier 2017

Filles de Club – Like-moi!

Parodie des affaires Rozon et Salvail – Info, sexe et mensonges

Numéro d'ouverture de Louis-José Houde – Gala de l'ADISQ 2017



Espoir de l'année

Émilie Bierre – Jenny

Natasha Kanapé Fontaine – Unité 9

Virginie Fortin – Trop

Ludivine Reding – Fugueuse

Anthony Bouchard – Olivier



Moment d'émotion de l'année

L'annonce de la mort de Nadine – District 31

Les limites de la médecine – De garde 24/7

L'agression de Jeanne – Unité 9

La quête d'Alexandre Taillefer – Bye

Louis-Philippe retrouve sa famille – Deuxième chance



Méchant(e) de l'année

M. Surprenant interprété par Sébastien Ricard – Olivier

Gabriel Robert interprété par Vincent Graton – Au secours de Béatrice

Milan Garnier interprété par Éric Bruneau – Blue Moon III

Anne Dupuis interprétée par Marie-Eve Beaulieu – Faits divers

Damien interprété par Jean-François Ruel – Fugueuse



Prix C'est juste du web

Féminin/Féminin

Disparue(s)

Col bleu

RAD – Série sur le rap québécois

Polyvalente



Prix spécial du Réparateur

Lâchés lousses

Cheval-Serpent

OD la nuit

Les magnifiques

En tout cas



Grand Prix Ça m'allume

Trop

Fugueuse

Olivier

Hubert et Fanny

Faits divers

