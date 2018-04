8 astuces simples pour mettre en valeur ses seins

La poitrine est une zone sensible de notre anatomie, et d'ailleurs certainement l'une des plus fragiles, il est donc important d'en prendre soin. Comment? Du choix de votre soutien-gorge en passant par des exercices ciblés, voici des conseils et astuces qui pourraient changer votre vie.

Plus de 75% des femmes achèteraient des modèles bien trop grands pour elles.

Bien choisir son soutien-gorge

1- Vérifier votre taille régulièrement auprès d'une pro

Suite aux grossesses, au temps passe, aux régimes et autres, votre poitrine va évoluer. Il est donc important de se faire conseiller et de vérifier votre taille!

2- Ne vous fiez pas uniquement à la taille du bonnet

Les tailles du bonnet sont directement liées au tour de poitrine. Dire qu'on porte du D est donc une information incomplète sans savoir le tour de poitrine avec lequel il est accompagné. Les bonnets ne sont pas standard; une brassière 32D et 36D n'offrent pas la même grandeur. Peut-être porteriez-vous du D ou du E, dépendamment du tour de poitrine de votre soutien-gorge?

3 - Ne portez pas toujours les mêmes soutien-gorges

Laisser reposer son soutien-gorge un jour entre nos multiples utilisations gardera son élasticité. Un truc supplémentaire pour garder les élastiques comme neuf (ou presque)? Laver à l'eau froide... et dans un filet vos soutien-gorges. Ne les passez pas au sèche-linge!

4 - Un soutien-gorge a une durée de vie

On dit qu'un soutien-gorge peut durer huit mois. Après, l'élastique est étiré et risque de ne pas soutenir aussi bien qu'avant. Raison de plus pour en garder un minimum de six ou sept dans votre tiroir, histoire de varier les plaisirs.

Comment prendre soin de sa poitrine?

1 - On les protège des U.V. !

On applique systématiquement une crème solaire avec un SPF 45 minimum sur le décolleté et le haut des seins, chaque jour de l'été, dès qu'on sort de chez soi. La peau y est si fragile qu'il n'est pas question de s'exposer aux coups de soleil.

''

2 - Des exercices ciblés

Ce sont les pectoraux qui soutiennent nos seins. Une idée d'exercice? Levez les coudes à hauteur de la poitrine. Vos mains paume contre paume au contact du torse. Pressez-les l'une contre l'autre. Quelques minutes de cet exercice par jour participeront à maintenir votre poitrine.

3 - De l'eau froide pour tonifier

À la fin de chaque douche, on rince la poitrine à l'eau fraîche - comme d'ailleurs l'intégralité du corps, fesses, jambes, bras... Cela aura pour effet de tonifier ces zones et d'activer la circulation sanguine et lymphatique.

4 - Tenez-vous droite

Debout ou assise, pensez à maintenir la tête haute, les épaules basses et à rentrer le ventre, rien de tel pour maintenir la poitrine à son meilleur.

À VOIR AUSSI