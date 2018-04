Revivez en images la soirée-bénéfice «Humour on the Rocks»

Le vendredi 6 avril avait lieu la soirée-bénéfice Humour on the Rocks, au Salon Urbain de la Place des Arts.

Animé par Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques, l'événement, organisé par l'École nationale de l'humour et les AmbaHAHAssadeurs, conviait le public et la relève du milieu des affaires à juger les cocktails imaginés par différents duos composés d'humoristes et de mixologues professionnels. François Morency, Mathieu Cyr, Marie-Lyne Joncas et Alex Perron étaient les têtes d'affiche de cette troisième édition.

«Pour nous, c'est une occasion unique de pouvoir contribuer au financement de l'École nationale de l'humour, qui célèbre son 30e anniversaire, ainsi qu'à sa vitalité, en organisant une soirée rocambolesque et unique en ville», a expliqué Alexandre Forest, président des AmbaHAHAssadeurs, par voie de communiqué.

Paméla Lajeunesse était sur place pour immortaliser la soirée en photos.

À découvrir dans la galerie ci-dessous :