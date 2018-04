Lorde s'excuse après son hommage raté à Whitney Houston

Règle numéro un: ne jamais se moquer des défunts. C'est ce que Lorde a appris à ses dépens après avoir partagé la photo de son bain et fait une référence à Whitney Houston. Décédée en 2012, la chanteuse avait été retrouvée sans vie dans la baignoire d'un hôtel de Beverly Hills, trois avant que sa fille Bobbi Kristina Brown connaisse un sort similaire avant de mourir des suites d'une overdose.

En légende de son cliché -depuis supprimé de son compte Instagram -, la chanteuse néo-zélandaise avait écrit le refrain "And I will always love you" de la célèbre chanson du film "The Bodyguard". Sur les réseaux sociaux, les internautes ont partagé la photo et leur indignation après cet hommage raté.

This is disgusting idk how people find it funny. Whitney was a legend. she was amazing. she was a queen. she was a strong black woman. I like lorde but this is truly disgusting pic.twitter.com/B5cR3tolaU — black female (@privsari) 6 avril 2018

C'est dégueulasse, je ne sais pas pourquoi les gens trouvent ça drôle. Whitney était une légende. Elle était incroyable, une reine. Une femme noire forte. J'aime Lorde mais c'est vraiment dégueulasse.

C'mon Lorde out of all the lyrics to use for your bathtime u use Whitney lyrics.... Like for why?? pic.twitter.com/wL7O266fUb — LOOΠΔ-OLOGIST PHD (@HaSeulsPengPeng) 6 avril 2018

Sérieusement Lorde, de toutes les paroles de chanson pour ton bain tu as choisis celles de Whitney... Mais pourquoi??

So lorde, the bitch who sings that "and were never be royals ...blah blah you can call me queen B" think its a joke to post this about LEGEND WHITNEY HOUSTON. #CancelThatWhiteBitch#WhiteBitchesareEvilpic.twitter.com/6rNyd0M7nm — 🌻 (@HippieBussy) 6 avril 2018

"Donc Lorde, la **** qui chante "and were never be royals ...blah blah you can call me queen B" croit que c'est drôle de faire une blague sur la légende Whitney Houston"

Face à ce tollé, Lorde a regretté une citation "extrêmement extrêmement mal choisie". Dans sa story Instagram, la chanteuse a présenté ses excuses aux "personnes offensées" par sa publication. "Je n'avais même pas fait le lien, j'étais juste excitée de prendre un bain", a-t-elle justifié. Je suis une idiote. J'adore Whitney pour toujours. Encore désolée. Ce n'est pas mon putain de jour aujourd'hui".

Ce texte a été publié originalement dans le HuffPost France.

