Plus d'une nuit dans l'espace, ça vous tente? Ce petit séjour pourrait vous coûter une fortune.

En effet, la société Orion Span a annoncé ce jeudi l'ouverture du tout premier hôtel de luxe dans l'espace. Lors du sommet Space 2.0 qui s'est déroulé à San José, en Californie, la société a confirmé le projet de la station spatiale Aurora. Une initiative, très attendue, qui accueillera six personnes à la fois.

Les chanceux pourront séjourner 12 jours pour une aventure «comparable à celle d'un astronaute». Une expérience «frissonnante» que vivront les voyageurs puisqu'ils pourront admirer les aurores boréales et contempler la Terre et ses alentours.

En résumé, si vous avez plus d'un million de dollars dans votre portefeuille, ce voyage est pour vous! Néanmoins, avant de vous y rendre, il faudra vous plier à trois mois de préparation physique au sein d'une base d'Onion Span à Houston. Mais il faudra tout de même compter 80 000 dollars pour réserver sa place.

D'ailleurs durant votre séjour spatial vous ne serez pas complètement coupé du monde, car la société promet de vous donner accès à internet pour une consommation illimitée (en haut débit). Raison de plus pour y aller! Vous pourrez publier des photos incroyables qui feront des envieux ! Mais seulement pour « 9,5 millions de dollars» (prix du voyage).

Orion Span a publié plusieurs photos sur son compte twitter.

We're excited to announce Aurora Space Station, the world's first luxury space hotel. Waitlist reservations are now open. https://t.co/xSYcdeJbAo @OrionSpan #AuroraStation pic.twitter.com/6MKp6iPGns