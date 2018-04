Katherine Levac, priorité tournée

Le stress des premières de Montréal et Québec passé, Katherine Levac savoure maintenant pleinement le plaisir de la tournée avec Velours, son premier spectacle solo.

Poursuivant présentement les tournages de Code F, et dans l'attente de savoir si Like-Moi connaîtra un quatrième tour de piste à Télé-Québec, l'humoriste compte limiter prochainement ses apparitions à la télévision et autres activités médiatiques pour se concentrer sur ses représentations sur scène.

Et ce, même si elle reçoit avec joie cette année sa troisième nomination au Gala Artis dans la catégorie Rôle féminin – Comédies («Je m'approche de Guylaine (Tremblay), d'année en année. Ça y va, ça y va!», a blagué Katherine à ce sujet).

«Là, c'est le plaisir, a indiqué Katherine à propos de son rêve de one woman show désormais réalisé. Le show est parti, il est prêt, il est le fun à jouer. Je m'approprie de plus en plus ce show-là. Et je vois le monde, le vrai monde! Ça fait chaud au cœur d'être nommée au Gala Artis ; les gens qui ont voté pour moi, je ne sais pas tant c'est qui, mais en spectacle, c'est là que, pour la première fois, je leur parle, à ces gens-là.»

«C'est très énergisant. C'est une vibe vraiment différente de juste être à la télé. C'est du realness. Tu vois le monde, tu leur parles, ils t'expliquent pourquoi ils sont là. Ils ont eu les billets à Noël, c'est leur belle-sœur, la mère était malade, c'est elle qui est venue, à la place... Tu jases pour vrai! Ça, j'aime ça.»

D'ailleurs, Katherine Levac a appris, depuis que Velours est sur les rails, qu'elle doit gérer adéquatement son horaire et éviter d'éparpiller ses efforts, pour des questions de professionnalisme et de santé.

«Ce n'est plus un choix. C'est impossible de faire les deux. Tout le monde me demande dans quoi je tourne en ce moment, mais je tourne mon show et je ne peux rien faire d'autre. (Quand) tu as quatre ou cinq shows par semaine, tu es parti(e), tu n'es pas à Montréal et tu arrives la fin de semaine, tu ne dis pas : «Yeah, je me lève à quatre heures et quart...». Non, tu te reposes, tu prends une journée... C'est super important, je pense, pour le bon fonctionnement du show, et de moi, aussi, de ma santé, que je fasse de mon spectacle sur scène ma priorité. C'est ce que j'ai toujours voulu, et après, ce sera autre chose. Une chose à la fois.»

«C'est comme chaque jour une nomination au Gala Artis. C'est ça, ma vie, astheure, des nominations au Gala Artis!», a ajouté Katherine, par rapport à son bonheur de voir sa carrière ainsi prendre son envol.

Aspire-t-elle à ce que Velours soit retenu au prochain Gala les Olivier?

«Qui sait...!»

Le Gala Artis aura lieu le dimanche 13 mai prochain, à TVA. Pour toutes les dates de la tournée de Katherine Levac, on consulte son site officiel (http://katherinelevac.com/).