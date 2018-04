Un élu de la Chambre des représentants américaine a sorti vendredi un pistolet chargé lors d'une réunion publique dans un restaurant de Caroline du Sud afin de prouver que les armes à feu ne sont dangereuses, selon lui, que si elles sont entre de mauvaises mains.

Le républicain Ralph Norman a alors déclaré: "Je ne vais pas être comme Gabby Giffords", a rapporté le journal local "Post and Courrier", dans une référence à une ancienne élue victime d'une fusillade en Arizona qui l'a handicapée.

"Quiconque veut me tirer dessus, a plutôt intérêt à bien savoir tirer sans quoi je riposterai", a également déclaré l'élu semblant suggérer que Mme Giffords -qui a survécu à l'attaque en 2011 et est devenue une fervente militante anti-armes- aurait pu éviter d'être blessée dans la fusillade la ciblant si elle avait été armée.

"Dans l'éventualité où quelqu'un serait entré dans ce restaurant et aurait commencé à tirer, je leur ai expliqué que j'aurais été en mesure de me défendre et de les défendre", a expliqué l'élu de 64 ans dans un communiqué, précisant qu'il avait fait sa démonstration devant un groupe de militants réclamant une législation plus stricte sur les armes à feu aux Etats-Unis.

"J'ai simplement démontré que les armes à feu en elles-mêmes ne sont pas le problème", a estimé M. Norman, à un moment où nombre de ses concitoyens demandent un changement dans la législation à la suite du massacre ayant coûté la vie à 17 personnes dans un lycée de Floride en février.