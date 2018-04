ECCO: la marque de chaussures prend un coup de jeune

Confort, qualité et cuirs magnifiques ont toujours caractérisé les chaussures et sacs de la marque danoise ECCO, mais récemment, un vent de renouveau souffle sur les collections.

Déjà, peu de marques peuvent se vanter d'élaborer ses produits à partir de la matière première. ECCO, elle, tanne carrément le cuir et est même reconnue pour son savoir-faire et son innovation en la matière. À leurs techniques de pointe - du tannage à la confection - s'est ajoutée une esthétique au goût du jour, accédant à de magnifiques cuirs nouveau-genre et des designs plus contemporains.

Leurs nouveaux modèles sont marqués par des lignes pures scandinaves, un cuir robuste presque élastique au look ultra moderne ou un autre de chameau en imitation denim (oui, oui un cuir qui a l'air d'un jeans). On note même des influences urbaines pour les futures collections qu'on a pu découvrir en exclusivité. Une chaussure nous rappelait même l'esthétique de Yeezy, la populaire marque de Kanye West. Cette dernière ne sera mise en vente que dans quelques mois.

Des modèles masculins

ECCO n'est pas prêt d'arrêter les innovations. Elle a récemment fait part de son intention de se lancer dans l'impression 3D de chaussures en silicone. On a hâte d'en savoir plus.

Les médias étaient invités à découvrir en exclusivité les modèles du printemps ainsi que la nouvelle boutique sur la rue Sainte-Catherine, au centre-ville de Montréal. Voyez toutes les photos de la soirée :

ECCO ouvre une nouvelle boutique sur Saint-Catherine ECCO ouvre une nouvelle boutique sur Saint-Catherine







1 of 53 Partager cette image: