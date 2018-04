Les bandes-annonces qu'il ne fallait pas rater cette semaine

Vous voulez savoir ce que le septième art vous réserve dans les mois à venir?

Nous avons réuni pour vous les bandes-annonces de films qui ont le plus retenu l'attention au cours de la dernière semaine.

À découvrir ci-dessous :

FAHRENHEIT 451

Date de sortie : 19 mai 2018

Réalisation : Ramin Bahrani

Distribution : Sofia Boutella, Michael B. Jordan, Michael Shannon

THE FIRST PURGE

Date de sortie : 4 juillet 2018

Réalisation : Gerard McMurray

Distribution : Marisa Tomei, Lex Scott Davis, Luna Lauren Velez

HOW TO TALK TO GIRLS AT PARTIES

Date de sortie : 18 mai 2018

Réalisation : John Cameron Mitchell

Distribution : Elle Fanning, Nicole Kidman, Ruth Wilson

JOHNNY ENGLISH STRIKES AGAIN

Date de sortie : 12 octobre 2018

Réalisation : David Kerr

Distribution : Olga Kurylenko, Emma Thompson, Rowan Atkinson

THE MAN WHO KILLED DON QUIXOTE

Date de sortie : À déterminer

Réalisation : Terry Gilliam

Distribution : Jonathan Pryce, Adam Driver, Olga Kurylenko

UPGRADE

Date de sortie : 1er juin 2018

Réalisation : Leigh Whannell

Distribution : Logan Marshall-Green, Rosco Campbell, Richard Cawthorne