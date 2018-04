10 parcours gourmands à découvrir un peu partout au Québec

On les appelle « parcours épicuriens » ou « circuits agrotouristiques ». Les premiers font découvrir les adresses gourmandes d'un quartier tandis que les autres mettent de l'avant les richesses agroalimentaires d'une région. Dans un cas comme dans l'autre, le but commun est de voyager « par les papilles et le ventre ».

La tendance est palpable. Offertes tant aux touristes qu'aux locaux, ces parcours sont à la fois une façon de voyager ou de redécouvrir sa propre ville tout en encourageant les petits commerçants et les producteurs locaux. Ceux qui font la richesse et la signature d'un quartier, d'une ville ou d'une région.

Ce n'est ni une tournée de bars ni un tour gastronomique : c'est plutôt un parcours épicurien où tous les sens sont sollicités. Voilà la formule qu'a développée l'entreprise CELEB'Événements dans la ville de Québec. Cumulant les prix et les mentions, la petite entreprise a poussé l'audace d'élargir son offre jusqu'à Montréal au début 2018, en proposant un premier parcours dans Verdun, qui est actuellement accessible. Et elle souhaite s'étendre davantage.

Comment cela fonctionne ?

Offerts à l'année, les parcours épicuriens de CELEB'Événements sont des soirées festives de découvertes locales et gourmandes, d'une durée de 3 à 4 heures environ. Accueillant des groupes jusqu'à 15 personnes, chaque parcours permet de déguster une multitude de bouchées variées et de boissons alcoolisées dans une atmosphère conviviale. Ils donnent en quelque sorte un accès privilégié à la richesse et à la diversité de commerçants passionnés. À noter qu'un guide épicurien accompagne les participants lors de chaque parcours. Il en coûte 34 $ plus taxes par participant.

5 parcours offerts par CELEB'Événements

Limoilou

Limoilou est assurément le quartier de l'heure à Québec. Ce n'est pas surprenant que ce parcours soit le plus couru! Il permet de découvrir des trésors cachés de la 3e Avenue ainsi que les tables les plus branchées, comme La Planque, la rôtisserie OS et la quincaillerie culinaire La Folle Fourchette.

Quartier création

Du Vieux-Port au Petit Champlain, le parcours intitulé Quartier création permet de visiter et de goûter aux spécialités de six adresses diversifiées allant des huîtres de L'Échaudé aux pilons de canard du Côtes-à-Côtes.

Quartier des Arts

Visitant les restos et les commerces de l'avenue Cartier et ses alentours, le parcours Quartier des Arts est un incontournable pour découvrir la haute-ville de Québec.

Québec Exquis!

Des parcours spéciaux Québec Exquis! s'ajouteront à la programmation du festival gourmand à la fin avril. Réservez votre place rapidement!

Wellington

Après Québec, les parcours épicuriens de CELEB'Événements sont désormais offerts à Montréal. Le parcours Wellington permet de découvrir la réalité et l'identité du quartier Verdun à Montréal.

5 autres parcours/circuits à découvrir

Les Tours de la Table de Montréal

Depuis 2012, les Tours de la Table proposent de découvrir la vitalité gastronomique montréalaise ainsi que son originalité. Différents circuits thématiques, allant des tapas du Montréal ibérique aux accords mets et vins, en passant par les plats emblématiques du quartier chinois sont offerts.

Visites des brasseries artisanales de Montréal

Vous aimez la bonne bière? Partez à la découverte des brasseries artisanales du quartier Rosemont et du Quartier des spectacles. Chaque parcours des Visites des brasseries artisanales de Montréal vous fera découvrir trois brasseries, leur histoire et leurs artisans.

La Route des vins de Brome-Missisquoi

Berceau de la viticulture du Québec, la région Brome-Missisquoi accueille la Route des vins. Huit circuits (quatre routiers et quatre en vélo) sont proposés, visitant les 22 vignobles de la région. Vous préférez ne pas conduire ? Des tours guidés sont aussi offerts. À noter que certains vignobles et restaurants sont fermés hors saison.

La Route des saveurs dans Charlevoix

De Petite-Rivière-Saint-François à La Malbaie en passant par l'arrière-pays, les épicuriens s'offrent une aventure gastronomique sur la Route des saveurs. Cidres, bières artisanales, fromages, viandes bio, canards bien élevés et produits maraîchers font la renommée de la région.

La tournée des Chefs « Goûtez le Québec »

Présenté par IGA, le circuit Goûtez le Québec est une sorte de grand tour culinaire qui permet, depuis plus de 5 ans, la création d'un axe gourmand sur l'ensemble du territoire québécois. Cette fois, pas besoin de se déplacer : c'est la tournée qui vient à nous puisqu'elle visite dix régions du Québec.

