Radio-Canada commence à donner des objets patrimoniaux aux musées

Le Musée de la civilisation, à Québec, assurera la conservation pour la postérité d'une collection d'objets patrimoniaux constituée de meubles et d'accessoires associés à des émissions mémorables de Radio-Canada.

Le diffuseur public a annoncé jeudi que ses artisans avaient identifié et retracé l'histoire d'objets pouvant être jugés patrimoniaux et que les conservateurs du musée procéderaient sous peu à la sélection finale des articles. Ceux-ci viendront compléter la collection de costumes patrimoniaux de Radio-Canada déjà conservée au musée. Les détails entourant cette collection seront dévoilés ultérieurement, précise-t-on.

Radio-Canada ajoute qu'au cours des prochains mois, elle fera appel aux autres institutions muséales canadiennes qui pourraient souhaiter conserver des artefacts, des objets et meubles d'époque ayant été utilisés dans les émissions de Radio-Canada au fil des décennies.

Par ailleurs, la société d'État lance un appel d'intérêt pour offrir les quelque 55 000 meubles et accessoires non patrimoniaux de son inventaire «dans le but de leur donner une deuxième vie utile».

Les institutions à vocation éducative ou culturelle, les organismes à but non lucratif ayant une mission sociale et les entreprises spécialisées dans le domaine des meubles et objets d'occasion ont jusqu'au 19 avril 2018 pour manifester leur intérêt en remplissant un formulaire disponible sur le site Radio-Canada.ca/patrimoine.

Radio-Canada lancera également prochainement un appel d'intérêt pour trouver une institution canadienne pouvant conserver quelque 119 000 titres uniques de disques vinyle. Des appels d'intérêt seront aussi lancés au cours de la prochaine année pour les doublons de disques vinyle et de CD et pour les livres et périodiques.

Un premier appel d'intérêt lancé en janvier 2018 pour conserver la collection complète des 113 000 partitions musicales commerciales, comprenant 46 000 titres, est sur le point de se conclure, ajoute Radio-Canada, qui est également en discussion avec Bibliothèque et Archives Canada pour la conservation des 4000 partitions manuscrites qu'elle possède.