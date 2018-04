Qu'est-ce qu'on ne ferait pas par amour? D'autant plus, lorsque cet amour est dirigé vers une personne qu'on «idolâtre». L'amour n'a pas de prix, dit-on... Et les sites de ventes aux enchères l'ont bien compris. Sur ces sites, on retrouve de nombreuses annonces étonnantes comme des petits bouts de célébrités (mèches, ongles, dents) ou des objets farfelus. Le HuffPost Québec revient sur les ventes les plus surprenantes.

10. Rouleau de papier de toilette appartenant à Kanye West

À la dixième place de notre palmarès, on retrouve le phénoménal Kanye West et son rouleau de papier toilette terminé. Selon une ancienne annonce publiée sur le site eBay, ce rouleau proviendrait de la chambre d'hôtel du rappeur. Le vendeur a également expliqué la manière dont il l'aurait obtenu. Il semblerait qu'un de ses amis travaillait à l'un des hôtels où le couple, Kim Kardashian et Kanye West, a séjourné.

9. La cabane au fond du jardin de Snoop Dogg

L

Snoop Dog a mis en vente sa petite cabane de jardin, qu'il considérait comme son «sanctuaire», afin de récolter des fonds pour sa ligue de football, Snoop Youth Football League. Dans ces quatre murs, l'artiste aurait connu des moments «mémorables» avec de nombreuses célébrités.

8. Le mouchoir de Scarlett Johannson

Lors de son passage à l'émission The Tonight Show with Jay Leno, Scarlett Johannson avait mis en vente son mouchoir utilisé. Le montant recueilli: 5 300 $US. La somme avait été donnée à l'association caritative USA Harvest.



7.Le soutien-gorge de sport de Jennifer Lawrence

Le soutien-gorge de sport de Jennifer Lawrence avait été mis en vente en 2013 sur le site Nate D. Sanders. Il a trouvé preneur pour 3 175 $US. L'actrice avait porté ce sous-vêtement dans le film Happiness Therapy.

6. La mèche de cheveux de Justin Bieber

Lors de son passage dans l'émission d'Ellen DeGeneres en 2011, Justin Bieber a remis à la présentatrice une boîte qui contenait une mèche de ses cheveux. Celui-ci a demandé par la suite à l'animatrice de la vendre pour qu'une association caritative puisse profiter de la somme. La mèche de cheveux a été vendue sur eBay pour 40 668 $US.

5. Un caleçon sale d'Elvis

Qui pourrait bien se procurer cette chose... répugnante? Ce caleçon usé et taché a été mis aux enchères, le 8 septembre 2012 à Stockport au Royaume-Uni, par Omega Auctions, pour 7 000 livres sterling (environ 12 500 $CAN). Elvis Presley aurait porté ce sous-vêtement lors d'un concert en 1977, selon BBC. Malheureusement, le caleçon du chanteur n'a pas remporté le succès escompté. Les enchères n'ont pas atteint le montant minimal imposé. C'était le père d'Elvis, Vernon Presley, qui aurait fourni le sous-vêtement. Les organisateurs de la vente assuraient que ce boxer «authentique» n'avait jamais été lavé

4. Une radiographie des poumons de Marilyn Monroe

En 2010, trois radiographies de la poitrine et du bassin de Marilyn Monroe prises lors d'une visite en 1954 avaient été vendues aux enchères pour 45 000 $.

3. Un tableau d'Amy Winehouse réalisé avec son sang

Un tableau d'Amy Winehouse réalisé avec son sang a été mis aux enchères par Pete Doherty.

Selon The Independent, Winehouse a aidé Doherty à créer le chef-d'œuvre - qui croyait obtenir aux enchères 80 000 £ (près de 143 000 $CAN). Mais le tableau a été vendu pour 35 000 £ (près de 63 000 $CAN).

«Elle était au téléphone avec son père quand elle l'a fait», avait déclaré Pete Doherty au journal The Independent. «Elle a dit: "Papa, je suis avec Pete et il fait un portrait de moi avec mon sang!" Son père ne m'a pas beaucoup aimé.»

Ladylike by Pete Doherty pic.twitter.com/UcKZ8iMm1C — Soniasuponia (@Soniasuponia) 13 septembre 2014

2. L'eau d'une piscine dans laquelle Tom Cruise s'était baigné

En 2012 sur eBay, un internaute avait mis aux enchères une bouteille contenant 110 ml d'eau d'une piscine où Tom Cruise et Katie Holmes s'étaient baignés. La bouteille a été vendue «avec son certificat d'authenticité» pour 135,50 $US (175 $CAN).

1. L'air de Kanye West

WOW he can sell anything! Lol RT "@Femail: $65,000 for a bag of air from a Kanye West concert http://t.co/YnZapfk3id pic.twitter.com/tMfw16rCXP" — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 6 mars 2015

Non, vous ne rêvez pas! De l'air dans un sachet, mais pas n'importe lequel... celui de Kanye West. En fait, plusieurs sacs étaient disponibles. Il semble qu'un d'eux aurait été vendu plus de 60 000 $US... Vraiment?

L'air proviendrait d'un concert de la tournée mondiale, Yeezus, du rappeur. À la suite de la publication, Kim Kardashian avait réagi sur son compte twitter : «Waouh, il peut vendre n'importe quoi! LOL RT "http://dailym.ai/1MczfNY : 65 000 $ pour un sac d'air d'un concert de Kanye West».