On a tous dans notre carnet d'adresses un resto peu connu qu'on chérit beaucoup. Un petit bijou qu'on garde quasi jalousement secret. Tanné de fréquenter les mêmes endroits que tout le monde? Voici une liste de petites et grandes tables sous le radar qui nous comblent à chaque visite.

SAINT-LAURENT

Bol orange

Rien de prétentieux ici, mais une cuisine coréenne savoureuse et surtout peu coûteuse. On commande inévitablement des tteokbokki, ces pâtes de riz épaisses et moelleuses, et un traditionnel bibimbap bien relevé. On vous souhaite de croiser le sympathique couple de Coréens qui opèrent la place.

HOCHELAGA-MAISONNEUVE

Chez Bouffe

Gros coup de coeur pour ce sympathique restaurant situé en face du théâtre Denise-Pelletier. À plusieurs minutes d'une station de métro et dans l'est, certains ont peut-être tendance à l'oublier... À tort! Chez Bouffe, on a droit à un menu gourmand, des vins bios gouleyants, un service des plus charmants dans un décor un peu hip. Le tout à petit prix, et c'est sans compter les spéciaux qu'on y propose la semaine ou en janvier et février, mois pendant lesquels certains plats sont proposés en formule 2 pour 1.

4316, rue Ste-Catherine Est, Montréal

ANGUS

Le Jardin des délices

On ne vient pas ici pour le décor, mais parce que c'est un "apporter votre vin", les prix sont raisonnables et parce qu'on ne peut plus se passer de soupe Bangkok une fois qu'on y a goûté. On prend pour emporter ou on y traîne une vieille amie en semaine avec notre cru préféré en main pour manger une cuisine fusion cambodgienne, vietnamienne et thaïlandaise sans flafla.

3537 rue Rachel Est, Montréal

SAINT-HENRI

Tuck Shop

Tout le monde connaît le Tuck Shop, mais beaucoup n'y sont jamais allés. Ça vaut pourtant (vraiment) le détour dans l'ouest. Petit local, ambiance agréable et intime, cuisine réconfortante de haut niveau, menu différent TOUS les soirs, et carte des vins sublime. Impeccable!

4662, rue Notre-Dame Ouest, Montréal

LA PETITE PATRIE

La maison de mademoiselle dumpling

Des dumplings faits sous nos yeux à la Plaza Saint-Hubert, oui ça se peut. Même que ceux de Mademoiselle dumpling n'ont rien à envier à ceux du quartier chinois. Adepte du flexitarisme, on aime bien les surprenants végétariens frits. On ne manque pas non plus d'empoigner une salade de concombres écrasés épicés pour verdir notre assiette.

6381 St-Hubert, Montréal

Super Taco

Mmmmm tacos on a sunny afternoon. 🌮🌮🌮 Une publication partagée par chloe lee (@caloey) le 22 Oct. 2017 à 6 :07 PDT

Des tacos tout simples, mais super frais et débordants de saveurs à prix d'ami. Quatre petits tacos pour 5$, qui peut battre ça?

500-A, rue Belanger est, Montréal

VILLERAY

La Belle Tonkinoise

Vous connaissez probablement (sinon devriez connaître) le Orange rouge dans le Quartier chinois. Eh bien, le sous-chef de l'institution a repris le resto de ses parents dans Villeray. On y retrouve de plats des plus originaux, comme le burger wasabi au poulet Rice Kripies, pickel de gingembre et nori ou encore la poutine à la sauce ramen épicé. Attention : la carte des cocktails donne soif!

1380 Jean-Talon Est, Montréal

SAINT-MICHEL

Sissi & Paul

Non, il n'y a pas que le restaurant Agrikol qui fasse de la bonne bouffe haïtienne. Chez Sissi & Paul, on se régale des succulents classiques de la Perle des Antilles: griot, riz aux fèves rouges, bananes pesées, poulet en sauce, viande de chèvre et salade de macaroni. On adore le plat de légumes, les portions sont plus que généreuses et on met du pikliz (cet accompagnement à base de chou très épicé) partout. Le cadre est simple (c'est un casse-croûte, hein), mais on s'y sent comme chez une maman haïtienne (qui s'assure qu'on mange plus qu'à notre faim).

2517 Jean-Talon Est, Montréal

VILLE-MARIE

Il Panino

Les étudiants de l'UQAM ou de l'Université Concordia ne manquent pas d'options pour se remplir la panse sur leur campus, mais notre petit favori est le il Panino Café méditerranéo. On y mange de copieux sandwichs accompagnés de salades fraîches à bon prix. On tripe sur celui au poulet cajun! Pas étonnant qu'il y ait toujours une file d'étudiants affamés.

271 Ste-Catherine Est, Montréal

1435 rue Guy, Montréal

Pho Thanh Long

À quelques pas du Il Panino, plus vers le Quartier des spectacles, on s'arrête au Pho Thanh Long pour un rouleau impérial bien croustillant et une réconfortante soupe tonkinoise. Les saveurs sont balancées, c'est frais, c'est efficace!

103 Rue Sainte-Catherine Est

Cao Lanh

On trouve les meilleurs (et probablement parmi les moins chers) banh mi en ville au vietnamien Cao Lanh, à deux pas du métro Frontenac. Leurs sandwichs sont frais et offerts à moins de 4,50$. On prend pour emporter et on fait des jaloux à coup sûr sur notre chemin. Ça vaut vraiment le détour dans l'est.

2651 Ontario Est, Montréal

QUARTIER CHINOIS

Chez Chili

Peu de gens osent s'aventurer dans les demi-sous-sols du quartier chinois. Si vous n'avez à en visiter qu'un, choisissez Chez Chili et attablez vous aux côtés d'une clientèle majoritairement asiatique. On ne regarde pas le décor, mais ce qui trône au centre des tables. Au menu : spécialités sichuanaises. On craque pour le poisson poché dans l'huile aux piments oiseaux (un méga plat à partager) et les aubergines chinoises, fondantes et juste assez salées.

1050B Clark, Montréal

PLATEAU

Ilios traiteur

Ilios est d'abord un traiteur puis une épicerie fine typiquement grecque, mais on adore s'arrêter dans leur charmant établissement pour déguster un spanakopita (feuilleté aux épinards et féta) ou une moussaka à partager, tout en contemplant les produits gourmands avec lesquels on pourrait bien repartir.

3922 St-Denis, Montréal

Pamika Brasserie thaï

Amateurs de plats (vraiment) épicés, essayez la cuisine thaïlandaise authentique de Pamika. Quand on dit que c'est fort, c'est très fort. Puis quand c'est supposé être très fort, c'est excessivement fort. On ne niaise pas avec le piment ici. Installé sur la très mouvementée rue Sherbrooke, le restaurant s'est agrandi il y a deux ans pour créer un espace idéal pour les groupes. On a un faible pour la saisissante salade de papaye et la parfumée soupe Tom kha kai (poulet, galanga, lait de coco et citronnelle).

901, rue Sherbrooke Est, Montréal

L'Artisan Piadineria

Ceux qui n'ont pas encore goûté à des piadinas, ces sandwichs italiens plats, DOIVENT absolument passer chez L'Artisan Piadineria. De toute façon, si vous passez devant, l'odeur ne pourra que vous inviter à l'intérieur. Les copieuses piadines y sont à la fois croustillantes à l'extérieur, et tendres à l'intérieur. Le pain frais cuit devant le client et l'abondance de fromage en sont les responsables. On le garnit de charcuteries, de verdure, de légumes de toutes sortes, et de fromage... Vos désirs sont des ordres.

1576 avenue du Mont-Royal est

Les Belles Soeurs

Ceux qui connaissent les Belles Soeurs (pas celles de Michel Tremblay, celles de la paisible rue Marie-Anne) y retournent pour leurs décadents hamburgers assemblés avec du pain brioché. On ne s'attarde pas au décor : le service est amical, les enfants sont bienvenus et on repart toujours la panse pleine sans s'être vidé les poches.

2251, rue Marie-Anne est, Montréal

SAINT-MICHEL

Restaurant O Cantinho

Pas besoin d'aller sur le Plateau pour manger de bonnes grillades portugaises. Un peu plus à l'est, le O Cantinho propose un savoureux poulet piri piri et des portions plus que généreuses.

3204 Rue Jarry Est, Montréal

5825, Henri-Bourassa Est, Montréal

