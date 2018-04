La route en mega-mastodonte pour récupérer de mini-marsupiaux

Un texte de Mathieu St-Pierre

Parfois on doit être en mesure de s'ajuster rapidement. Ce fut le cas pour la famille alors que mon épouse apprit qu'elle ne recevrait pas les phalangers volants commandés de la Virginie par les voies aériennes. Qu'est-ce qu'un phalanger volant? Imaginez un écureuil volant, mais en plus petit, exotique et dispendieux.

Nous avons alors allongé la longue fin de semaine de Pâques en courtes vacances à Virginia Beach, en Virginie, soit tout prêt de l'endroit où se trouvaient les phalangers.

Quoique nous aurions bien pu nous rendre en voiture compacte, j'ai plutôt opté pour le Nissan Armada pour plusieurs raisons. C'est un VUS pleine grandeur qui dispose d'un habitacle spacieux et un haut niveau de confort. Je cherchais aussi à nous fusionner à perfection avec le paysage automobile américain.

Une fois bien chargé, l'Armada et nous avons pris la route de nuit dans l'espoir que fiston allait paisiblement dormir pour la majorité du trajet. Nous avons rapidement découvert que le gros Nissan se portait à merveille sur la grande route. Son long empattement se traduit non seulement en un habitacle géant, mais en un roulement confortable sur des surfaces en bon état.

Nous nous sommes rendus à destination sains et saufs n'ayant subi qu'un seul contre temps. Je suis un amateur de l'application WAZE et parmi ces paramètres, j'opte toujours d'éviter les routes à péages. Si vous vous êtes déjà rendu à New York où plus loin vers le sud, vous savez que les routes à péages sont presque inévitables dans les États qui longent la côte est. Le détour de près de 200 km nous aura fait découvrir la Taconic State Parkway et le fait que l'Armada n'aime pas le bitume abimé tant ses suspensions peuvent devenir sautillantes.

Heureusement, mon garçon a tout de même bien dormi et nous avons tous apprécié sa première expérience à la plage. Dans ce pittoresque coin de pays, les utilitaires de pleine grandeur sont plus que monnaie courante. Peu importe où nous nous rendions, que ce soit au First Landing State Park ou à l'Aquarium de la Virginie, l'Armada se glissait imperceptiblement aux cotes des Toyota Sequoia, Chevrolet Tahoe, Dodge Durango et Ford Expedition.

À bord du Nissan Armada 2018, nous nous sommes aisément installés grâce en partie aux nombreux espaces de rangement. La version Platinum Reserve mise à l'essai était dotée de sièges baquets et d'un grand compartiment entre ces derniers à la deuxième rangée. N'oublions pas les écrans dans les appuie-têtes pour divertir le jeune lors de nos déplacements.

C'est à la toute fin de notre séjour que nous avons pris possession de nos petits phalangers. Notre rendez-vous nous a conduits au nord-ouest de Norfolk dans la campagne profonde de la Virginie. Ici, encore une fois, l'Armada et son gros moteur V8 de 390 chevaux étaient dans son élément.

Une fois les minuscules phalangers bien installés dans leur cage de transport, parmi notre énorme poussette, les glacières et les valises, nous avons repris la route du retour vers le Canada.

En tout, nous avons parcouru plus de 2 750 km avec comme seule vraie pénalité une consommation d'essence moyenne de 16,5L/100km. On juge souvent les gros VUS de façon négative. Par contre, vivre en compagnie d'un tel véhicule quelque temps nous fait réaliser à quel point il devient rapidement un outil familial apprécié pour toutes les saisons et conditions.