Drake a continué de courtiser Doris Burke, l'analyste de basket-ball d'ESPN.

Mercredi dernier, lors d'un match des Raptors de Toronto, le rappeur a salué la femme avec un câlin et un baiser. Ils ont échangé quelques mots. Le rappeur semble très heureux.

Nothing but respect for @heydb from @Drake . pic.twitter.com/6rDZLXZA5Z

D'ailleurs, les utilisateurs de Twitter ont repéré une vidéo qu'il avait publié de Doris Burke durant un match de la NBA.

Drake is still out here ready to risk it all for Doris Burke. pic.twitter.com/kUq0jepwZs