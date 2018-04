Carrie Underwood montre son visage à la suite de son accident

Carrie Underwood a montré son visage à ses admirateurs.

La chanteuse country a publié mercredi une photo d'elle dans un studio, montrant la moitié de son visage. Elle avait annoncé au mois de novembre qu'une chute avait changé son apparence.

Underwood a révélé que l'accident non seulement lui a cassé le poignet, mais lui a laissé jusqu'à 50 points de suture sur son visage.

"Honnêtement, je ne sais pas comment les choses vont finir ... Quand je serai prête à passer devant une caméra", avait-elle écrit.

Alors que certains fans sur Twitter ont commenté son apparence, la majorité était simplement heureux de la voir faire de la musique.

" OMG!!! Je panique Carrie !! 😁❤️ Nous sommes tous tellement prêts à commencer ce chapitre avec toi! # CU6 - nous voilà!"

"Le jour où ton nouvel album sortira sera le plus beau jour de 2018. Sans blague. Il va battre toutes les autres journées."

"Nouvelle musique à venir * très * bientôt ??? S'il vous plaît!! Nous vous aimons et vous manquez!"

Ce texte initialement publié sur le HuffPost États-Unis a été traduit de l'anglais.