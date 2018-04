Mercredi 5 avril se déroulait le cocktail d'ouverture du Colette Grand Café (à l'endroit même de l'ancien café Holt - et rien à voir avec feu la boutique parisienne) au Holt Renfrew de Montréal. Une soirée immortalisée par notre photographe.

Après Toronto et Vancouver, c'est le premier du genre au Québec dans le cadre du partenariat culinaire national avec le fournisseur de service de luxe, le Chase Hospitality Group - ce qui signifie des plats identiques ou similaires dans les différentes adresses du groupe à travers le pays.

Dans un décor épuré et minimaliste dominé par le blanc et le gris, luminaires puissants et magnifiants, on a pu tester des plats inspirés de la cuisine française infusés de raffinement et de délicatesse.

Nos coups de coeur ont été sans conteste le velouté de courge musquée à la noix de coco et aux graines de potirons épicées (12 $) - à la fois onctueux et savoureux - la salade de Kale Noir, composée de fenouil, de pommes, de canneberges, de graines de blé, de graines de tournesol et d'une vinaigrette à la moutarde (17 $) - qui marie croquant et saveurs sucrées et salées - sans oublier le sandwich Montecristo (18$) au poulet, brie, oignons caramélisé et brioche façon pain perdu - tout simplement délicieux.

La carte fait la part belle également aux desserts tels que la croustade de pommes et rhubarbe surmontée de glace à la vanille et d'un coulis de sirop d'érable (10 $) ; ou encore le gâteau au citron rempli de graines de pavot de baies et garni de crème chantilly (8 $).

Si dans l'immédiat la nouvelle adresse - comportant 60 places assises - est ouverte tous les jours de la semaine, il n'est pas encore question de brunchs qui ne devraient pas tarder à être ajoutés aux menus.

Pour voir le menu et la carte des vins, c'est: ici.

