Une boutique 100% BBQ à Montréal

La saison du barbecue a officiellement été lancée mardi soir avec l'inauguration de la toute première boutique des gourous du grill BBQ Québec à Montréal.

Barbecue au charbon, au propane ou électrique, fumoir, gadgets de toutes sortes, produits gourmands maison - des sauces, des marinades sèches, des assaisonnements - et accessoires pour l'aménagement de cuisines extérieures se retrouvent à la nouvelle adresse au Marché Jean-Talon en plus d'être disponible dans la boutique en ligne.

Les clients montréalais pourront évidemment profiter de leur visite chez BBQ Québec pour demander tous les conseils nécessaires aux maîtres du grill sur place (afin d'en devenir un à leur tour).

Les propriétaires de l'entreprise, Max et Jean-Philippe Lavoie, ont profité de l'ouverture de leur première boutique à Montréal pour lancer leur magazine BBQ Québec dans lequel on retrouve recettes, guides d'achats, astuces pour une cuisson impec et quelques idées déco pour la terrasse. On peut pour l'instant mettre la main sur un exemplaire à la boutique, dans les BMR et éventuellement dans quelques pharmacies.

BOUTIQUE BBQ QUÉBEC

77 rue Shamrock, Montréal

BBQ Québec compte aussi des succursales à Sainte-Foy, Boucherville et Laval.