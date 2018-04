Les marchés nord-américains reculaient après l'annonce des tarifs chinois

Les marchés boursiers nord-américains retraitaient mercredi, en fin de matinée, après que les États-Unis et la Chine eurent annoncé des tarifs sur des biens qu'ils s'exportent un à l'autre.

L'indice composé S&P/TSX de la Bourse de Toronto reculait de 87,86 points à 15 092,90 points après environ 90 minutes d'opérations.

À New York, la moyenne Dow Jones des valeurs industrielles rendait 197,35 points à 23 836,01 points, tandis que l'indice élargi S&P 500 cédait 14,60 points à 2599,85 points. L'indice composé du Nasdaq lâchait 40,78 points à 6900,50 points.

Sur le marché des devises, le dollar canadien se négociait à 77,99 cents US, en baisse par rapport à son cours moyen de 78,05 cents US de la veille.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut reculait de 61 cents US à 62,90 $ US le baril, tandis que celui du lingot d'or grimpait de 2,40 $ US à 1339,70 $ US l'once. Le prix du cuivre plongeait de 6 cents US à 3,00 $ US la livre.