« Différent comme toi » le t.shirt de Véro et Louis qui célèbre la différence

Dans le cadre du Mois de l'autisme en avril et pour souligner son 2e anniversaire ce jeudi 5 avril, la Fondation Véro & Louis lance un T-shirt unisexe avec ce slogan « Différent comme toi » - qui fait la promotion des différences de tous et chacun.

La Fondation désire construire des maisons adaptées pour des adultes autistes de plus de 21 ans, ayant besoin d'un encadrement constant.

« Avec ce chandail, nous voulons célébrer la différence et envoyer le message qu'être différent est aussi une force, car cela suppose que nous sommes uniques. Ce chandail n'est pas seulement pour ceux qui sont touchés par l'autisme, il peut être porté par toute personne qui désire célébrer son unicité», mentionnent Véronique Cloutier et Louis Morissette.

Pour Guylaine Guay, la marraine de la Fondation et maman de deux enfants autistes, ce chandail est porteur d'espoir : « il est évident que j'aimerais que l'on soit plus tolérant envers mes enfants et les autistes en général. Leurs comportements uniques en font des personnes complexes, oui, mais oh combien attachantes. Ce chandail est un hymne à la différence et je le porterai avec fierté».

Une création 100% québécoise

Le T-shirt a été imaginé par la jeune créatrice québécoise Vanessa Duval de l'entreprise Les Beaux jours, l'impression des T-shirts s'est faite dans la région de Sherbrooke avec l'entreprise Créations Jade.

La livraison des T-shirts se fera par le groupe TAQ, une entreprise de la ville de Québec qui emploie majoritairement des employés vivant avec une limitation fonctionnelle comme le TSA.

À propos de la Fondation Véro & Louis

Créée en 2016, la Fondation Véro & Louis a pour objectif d'offrir aux adultes vivant avec un trouble du spectre de l'autisme, âgés de 21 ans et plus, une maison à long terme, un milieu de vie sain et aimant. L'inauguration de la première maison à Varennes est prévue pour l'automne 2019.

Il est possible de se procurer le T-shirt au coût de 25 $, sur le site Web fondationverolouis.com, en quantité limitée.

