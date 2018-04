Rupture pour Channing Tatum et Jenna Dewan

C'était l'un des couples les plus stables et les plus discrets d'Hollywood. Après s'être rencontrés en 2005 sur le tournage de Step Up, le film qui allait lancer leurs carrières respectives, Channing Tatum et Jenna Dewan s'étaient rapidement mis ensemble, puis mariés en 2009.

Quatre ans plus tard, le couple était devenu parents de la petite Everly Elizabeth Maiselle Tatum. Mais ce lundi 2 avril, après plus de dix ans de relation, les deux acteurs ont annoncé leur séparation, au moyen d'un communiqué commun.

«Salut TOUT le monde! Alors... On a quelque chose à vous dire», commence le texte. «Tout d'abord, ça fait vraiment bizarre de partager ce genre de chose avec tout le monde, mais c'est la conséquence logique des vies que nous avons choisi de mener, et pour lesquelles nous sommes profondément reconnaissants. Nous vivons une époque formidable, mais c'est aussi une période au cours de laquelle la vérité peut rapidement être tordue en ''faits alternatifs''. Alors nous voulions vous le dire directement, pour que vous ne pensiez pas que ne l'ayant pas lu ici, ce soit forcément de la fiction.»

Et d'expliquer: «Avec amour, nous avons décidé de nous séparer. Nous sommes tombés amoureux il y a tant d'années, et nous avons vécu un voyage magique depuis. Absolument rien n'a changé quant à l'amour que nous nous portons, mais l'amour est une aventure magnifique qui nous emmène aujourd'hui sur des routes différentes. Il n'y a pas de secret ou de raison salace à l'origine de cette décision, juste deux meilleurs amis qui réalisent qu'il est temps de se laisser de la place et de s'aider l'un l'autre à mener des vies aussi heureuses et pleines de bonheur que possible.»

Le communiqué se termine ainsi : «Nous resterons une famille et serons toujours des parents aimants pour Everly. Nous ne ferons pas plus de commentaires à ce sujet, et vous remercions à l'avance de bien vouloir respecter notre vie privée. En vous envoyant à tous beaucoup d'amour, Chan & Jenna.»

Ce texte a été publié originalement dans le HuffPost France.

