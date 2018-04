Karine d'«Occupation Double Bali» dans un vidéoclip... particulier

Comme plusieurs anciens candidats d'Occupation Double Bali, Karine St-Michel accumule les projets depuis son retour à la réalité, elle qui lancera notamment une websérie humoristique, Les Karineries, plus tard cette année.

Reconnue pour sa personnalité explosive, la jeune femme a accepté de jouer dans le plus récent vidéoclip du rappeur québécois Pi-é pour la chanson Animal, tirée de l'album Vénus.

Tout au long du clip, l'histoire d'amour entre le rappeur et le mannequin est entrecoupée d'images de documentaires animaliers montrant des lions, des gorilles, des chiens et des chevaux (entre autres) vivant des rapprochements de plus en plus intenses.

Vous vous doutez bien que la chanson, de même que le clip, tourne autour du désir sexuel, et la plume de Pi-é est particulièrement explicite à cet égard :

Alors j'arracherai ton débardeur et déchirerai tes bas collants

Je ne suis pas un sans coeur, mais un animal fondamentalement

Un, deux, trois, quatre, fesses en l'air à quatre pattes

Laisse-moi t'apprendre à faire l'amour à la dure comme mon parcours

Rouge à lèvres sur le verre de vin

Aucun regret pour demain matin

Car les mauvaises langues parlent, mais la mienne te fera jouir

Et s'ils te font du mal, je te donnerai du plaisir

Bref, voyez le résultat par vous-même...

