«Fugueuse», «District 31» et… Gildor Roy brillent déjà au Gala Artis

Le prochain Gala Artis sera la fête de Fugueuse, de District 31, de Boomerang, d'Unité 9 et des Pays d'en haut, et des têtes d'affiche comme Gildor Roy (3 nominations), André Robitaille (2 nominations), Maripier Morin (2), Guylaine Tremblay (2), Ève Landry (2), Patrice L'Écuyer (2), Guy Jodoin (2), Sarah-Jeanne Labrosse (2) et Magalie Lépine-Blondeau (2) pourraient très bien repartir avec une ou plusieurs statuettes scintillantes le 13 mai prochain.

La série-canon de l'hiver de TVA, Fugueuse, sera quant à elle représentée par la présence de Ludivine Reding et Claude Legault dans les catégories des Rôles féminins et masculins dans une série dramatique saisonnière.

Et encore, on ne saura que pendant la remise de prix animée par Maripier Morin et Jean-Philippe Dion qui seront les vedettes susceptibles d'être sacrées Personnalités de l'année, tant chez les hommes que chez les femmes.

Le public pourra alors voter en temps réel pour les heureux aspirants à cette prestigieuse récompense. Ludivine Reding a-t-elle suffisamment marqué l'imaginaire des Québécois dans son personnage de Fanny pour décrocher une autre mention, cette fois à titre de Personnalité de l'année? Maripier Morin pourrait-elle lui emboîter le pas et compléter un tour du chapeau avec trois citations au total dans cet événement qu'elle coanimera?

Voudra-t-on adresser un ultime adieu à Nadine Legrand et décerner la bannière de grande favorite à Magalie Lépine-Blondeau? Et les vétérans Guylaine Tremblay, Gino Chouinard, Pierre Bruneau, Patrice L'Écuyer, Sophie Lorain, Charles Lafortune et autres habitués aux grands honneurs concourront-ils pour les récolter encore cette année? Réponse dans un peu plus d'un mois, le soir de la Fête des Mères, lorsque La voix ne sera plus en ondes.

Gildor est partout

Dans ce tableau des finalistes dévoilé mardi après-midi dans un studio du sous-sol de TVA, Gildor Roy cause la surprise : le bien-aimé commandant Chiasson est non seulement en lice pour District 31 (Rôle masculin / Séries dramatiques annuelles), mais aussi sous la bannière du Rôle masculin dans une comédie, pour Lâcher prise – où il affronte Adib Alkhalidey pour Like-Moi, Marc Messier et Antoine Bertrand pour Boomerang et Martin Petit pour Les pêcheurs – et celle du Rôle masculin / Séries dramatiques saisonnières pour son travail dans Marche à l'ombre, fiction qui a pourtant bénéficié d'un rayonnement limité, n'ayant été diffusée qu'à Super Écran.

Outre Claude Legault pour Fugueuse, Fabien Cloutier (Faits divers, Les pays d'en haut), Marc-André Grondin (L'Imposteur) et Vincent Leclerc (Les pays d'en haut) sont les autres comédiens retenus pour les Séries dramatiques saisonnières. Chez les comédiennes, on remarque les noms, en plus de Ludivine Reding, de France Castel (Olivier), de Karine Vanasse (Blue Moon), de Sophie Desmarais (L'Imposteur) et de Sarah-Jeanne Labrosse (Les pays d'en haut).

Dans les comédies, Magalie Lépine-Blondeau et Catherine-Anne Toupin (Boomerang), Guylaine Tremblay (En tout cas), Sophie Cadieux (Lâcher prise) et Katherine Levac (Like-Moi) pourraient monter sur le podium.

Au chapitre des Séries dramatiques annuelles, Gildor Roy croise le fer avec ses collègues de District 31, Vincent-Guillaume Otis et Luc Picard, de même qu'avec Guy Nadon (O') et Mathieu Baron (Unité 9).

Portrait similaire chez les femmes, alors que District 31 et Unité 9 se démarquent à nouveau : Magalie Lépine-Blondeau et Hélène Bourgeois-Leclerc porteront le drapeau pour la première, tandis que Guylaine Tremblay et Ève Landry afficheront les couleurs de la seconde. Seule Sophie Lorain viendra peut-être brouiller les cartes, si les téléspectateurs souhaitent saluer le départ définitif d'Au secours de Béatrice.

Au total, Unité 9 et Les pays d'en haut arrachent donc trois visibilités pour leur acteurs, Boomerang s'en mérite quatre et District 31 en recueille cinq. Jusqu'ici, nulle trace de Ruptures, de L'Heure bleue, de Hubert et Fanny ou de Cheval-Serpent dans cette compilation.

Les adolescents, qui doivent voter pour leur Artiste d'émissions jeunesse préférés, jetteront-ils leur dévolu sur Pier-Luc Funk (Le chalet, Code G), Sarah-Jeanne Labrosse (Le chalet), Ève Landry (Salmigondis), Pascal Morissette (Cochon dingue) ou Phil Roy (Alt, Code G)?

Aux sports, il faudra voir pour qui, de Michel Bergeron (Dave Morissette en direct, Super soirée LNH), Pierre Houde (Grand Prix de Formule 1, Hockey des Canadiens, L'Antichambre), Dave Morissette (Dave Morissette en direct, Destination Coupe Stanley), Dany Dubé (#LavoieDubé) ou Chantal Machabée (Hockey 360, L'Antichambre, Sports 30) la «puck» roulera le plus.

Des bravos pour Maripier

Maripier Morin aura plusieurs raisons d'être nerveuse le 13 mai. Celle dont la carrière a atteint ses plus hauts sommets dans les derniers mois aura non seulement sur les épaules de faire passer un bon moment aux gens à la maison et dans la salle, au Théâtre Denise-Pelletier, mais elle pourrait en outre être plébiscitée pour son boulot dans son talk-show,Maripier!, à Z, et à la barre de Face au mur, à TVA.

Alexandre Barrette (Taxi payant), Guy Jodoin (Le tricheur), Stéphane Bellavance (Au suivant, Génial) et Patrice L'Écuyer (Des squelettes dans le placard, Silence on joue) sont ses adversaires au rayon des Animateurs/Animatrices d'émissions de jeux, tandis que Julie Bélanger (Ça finit bien la semaine), Guy A.Lepage (Tout le monde en parle), André Robitaille (Les enfants de la télé) et Véronique Cloutier (1res fois, Rétroviseur) concourront avec elle dans la catégorie Animateur/Animatrice de magazines culturels et talk-shows.

France Beaudoin (En direct de l'univers, Un homme à la mer), Marc Labrèche (Info, Sexe et mensonges), Patrice L'Écuyer (Prière de ne pas envoyer de fleurs), Guy Jodoin (La magie des stars) et Charles Lafortune (La voix, La voix junior, Lâchés lousses) pourraient être décorés comme Animateurs/Animatrices d'émissions de variétés ou de divertissement.

Chez les Animateurs/Animatrices d'émissions de services, la lutte se jouera entre Gino Chouinard (Salut, Bonjour!), Pierre-Yves McSween (L'indice McSween), André Robitaille (Entrée principale), Denis Gagné (L'Épicerie) et Marina Orsini (Deuxième chance, Marina Orsini).

Enfin, aux Bulletins de nouvelles et aux Émissions d'affaires publiques, rien ne bouge : Pierre Bruneau (TVA Nouvelles), Pascale Nadeau (Le Téléjournal), Sophie Thibault (TVA Nouvelles), Céline Galipeau (Le Téléjournal) et Patrice Roy (En direct avec Patrice Roy, Le Téléjournal) demeurent les piliers de l'information, aux yeux du public, et Mario Dumont (Mario Dumont), Paul Larocque (J.E, La joute), Charles Tisseyre (Découverte), Anne-Marie Dussault (24/60) et Denis Lévesque (Denis Lévesque, Le Québec parle) sont encore et toujours les chouchous aux affaires publiques.

Maripier Morin et Jean-Philippe Dion piloteront le 33e Gala Artis en direct du Théâtre Denise-Pelletier, le 13 mai prochain, dans une mise en scène et une réalisation de Jean-François Blais (En direct de l'univers). TVA relaiera à compter de 19h le tapis rouge, où Anouk Meunier et Patrice Bélanger mèneront les entrevues avec les stars.

La liste complète des finalistes du 33e Gala Artis

Animateur/Animatrice de bulletins de nouvelles

Pierre Bruneau (TVA Nouvelles)

Céline Galipeau (Le Téléjournal)

Pascale Nadeau (Le Téléjournal)

Patrice Roy (En direct avec Patrice Roy, Le Téléjournal)

Sophie Thibault (TVA Nouvelles)

Animateur/Animatrice d'émissions d'affaires publiques

Mario Dumont (Mario Dumont)

Anne-Marie Dussault (24/60)

Paul Larocque (J.E, La joute)

Denis Lévesque (Denis Lévesque, Le Québec parle)

Charles Tisseyre (Découverte)

Animateur/Animatrice d'émissions de services

Gino Chouinard (Salut, Bonjour!)

Denis Gagné (L'épicerie)

Marina Orsini (Marina Orsini, Deuxième chance)

André Robitaille (Entrée principale)

Pierre-Yves McSween (Indice McSween)

Animateur/Animatrice d'émissions de variétés ou de divertissement

France Beaudoin (En direct de l'univers, Un homme à la mer)

Guy Jodoin (La magie des stars)

Charles Lafortune (La voix, La voix junior, Lâchés lousses)

Patrice L'écuyer (Prière de ne pas envoyer de fleurs)

Marc Labrèche (Info, Sexe et mensonges)

Animateur/Animatrice de magazines culturels et talk-shows

Guy A.Lepage (Tout le monde en parle)

Julie Bélanger (Ça finit bien la semaine)

André Robitaille (Les enfants de la télé)

Maripier Morin (Maripier!)

Véronique Cloutier (Rétroviseur, 1res fois)

Rôle masculin/Comédies

Adib Alkhalidey (Like-Moi)

Antoine Bertrand (Boomerang)

Martin Petit (Les pêcheurs)

Gildor Roy (Lâcher prise)

Marc Messier (Boomerang)

Rôle féminin/Comédies

Sophie Cadieux (Lâcher prise)

Katherine Levac (Like-moi)

Catherine-Anne Toupin (Boomerang)

Guylaine Tremblay (En tout cas)

Magalie Lépine-Blondeau (Boomerang)

Animateur/Animatrice d'émissions de jeux

Alexandre Barrette (Taxi payant)

Stéphane Bellavance (Génial!, Au suivant)

Guy Jodoin (Le tricheur)

Patrice L'Écuyer (Des squelettes dans le placard, Silence on joue)

Maripier Morin (Face au mur)

Animateur/Animatrice d'émissions de sport

Dany Dubé (#LavoieDubé)

Pierre Houde (Le Grand Prix de Formule 1, Le hockey des Canadiens, etc)

Chantal Machabée (Hockey 360, L'Antichambre, Le 5 à 7, Sports 30)

Michel Bergeron (Dave Morissette en direct, La super soirée Coca Cola, La super soirée LNH)

Dave Morissette (Dave Morissette en direct, Destination Coupe Stanley)

Rôle masculin/Séries dramatiques saisonnières

Claude Legault (Fugueuse)

Gildor Roy (Marche à l'ombre)

Fabien Cloutier (Les pays d'en haut, Faits divers)

Marc André Grondin (L'imposteur)

Vincent Leclerc (Les pays d'en haut)

Rôle féminin/Séries dramatiques saisonnières

France Castel (Olivier)

Sarah-Jeanne Labrosse (Les pays d'en haut)

Karine Vanasse (Blue Moon)

Ludivine Reding (Fugueuse)

Sophie Desmarais (L'Imposteur)

Rôle masculin/Séries dramatiques annuelles

Mathieu Baron (Unité 9)

Luc Picard (District 31)

Guy Nadon (O')

Vincent-Guillaume Otis (District 31)

Gildor Roy (District 31)

Rôle féminin/Séries dramatiques annuelles

Hélène Bourgeois-Leclerc (District 31)

Ève Landry (Unité 9)

Magalie Lépine-Blondeau (District 31)

Sophie Lorain (Au secours de Béatrice)

Guylaine Tremblay (Unité 9)

Artistes d'émissions jeunesse

Sarah-Jeanne Labrosse (Le chalet)

Phil Roy (ALT-Actualité légèrement tordue, ALT 2016 : on ferme l'année, Code G)

Pier-Luc Funk (Le chalet, Med, Code G)

Pascal Morrissette (Cochon Dingue)

Ève Landry (Salmigondis)