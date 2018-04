Femmes d'action: Caroline Néron, l'intrépide

Caroline Néron est une battante, une femme aux plusieurs vies qui foncent sans se soucier des avis négatifs et toxiques qui pourraient la freiner quand elle a la foi.

Actrice, chanteuse, et désormais femme d'affaires de sa marque éponyme - de bijoux, d'accessoires et de parfums - couronnée de succès, elle est aussi une femme de convictions, engagée et philanthrope qui s'est confiée à nous sans filtre et avec générosité.

Suivre ses rêves!

Caroline Néron débute sa carrière comme actrice et chanteuse. À l'automne 2004, c'est lors d'un voyage à Las Vegas que naît l'idée de créer une ligne de bijoux pour elle qui a depuis toujours une passion pour la mode et les accessoires.

Après 13 ans d'existence, l'entreprise, c'est aujourd'hui 20 magasins au Canada, une centaine de multimarques à travers le monde, un site transactionnel et 200 employés.

« Si j'avais écouté l'opinion publique ou les gens autour de moi, je n'aurais probablement rien fait. Parce que comédienne, je me souviens à l'époque on me disait: "tu n'as pas fait d'école de théâtre, tu ne pourras jamais avoir de rôles principaux. »

Cette phrase, on n'a pas cessé de lui répéter au cours de sa carrière, mais Caroline Néron fonce lorsqu'elle a la foi et son instinct ne la trompe pas.

Caroline Néron en quelques dates et distinctions

La discipline et la persévérance ont construit celle qui a décroché le titre d'entrepreneure de l'année par le Réseau des Femmes d'affaires du Québec en 2012. 1ère au Québec et 11e au Canada des entreprises les plus en croissance par le guide Profit 500 en 2013/2014. Elle est classée au 6e rang du top 100 des femmes entrepreneures au Canada par les magazines Profit W100 et Châtelaine 2013.

«J'étais sûre que j'allais être une actrice toute ma vie puis chanter, mais aujourd'hui ce n'est plus au premier plan. Ma priorité, c'est mon entreprise... à part ma fille! »

Redonner aux suivants

Au fil des ans, la compagnie a soutenu de nombreuses causes philanthropiques. Elle a reversé plus d'un million de dollars remis en collaboration avec d'autres compagnies aux fondations luttant contre le cancer du sein. Déjà à sa troisième édition, l'événement Visionnaire a permis d'amasser plus de 320 000$ pour le Club des Petits Déjeuners. Et ce n'est pas fini... !

Visionnez notre entretien avec Caroline Néron ci-dessus.