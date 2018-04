Bye Dolcetto, bonjour Tommy Café

Le restaurant italien super looké de la rue Saint-Paul à Montréal, Dolcetto & Co, n'est plus. Il laisse sa place à une autre institution du même groupe, une deuxième succursale du populaire café Tommy.

Le premier Tommy, ouvert coin Notre-Dame et Saint-François Xavier dans le Vieux-Montréal, avait conquis les Montréalais avec ses hauts plafonds, sa fenestration abondante, sa verdure omniprésente, son divin café, ses tartines à l'avocat et sa formule mimosas à volonté. D'où les photos récurrentes de l'endroit sur nos fils Instagram.

Le propriétaire Thomas Vernis nous avait révélé son intention d'ouvrir d'autres succursales Tommy, mais personne ne se doutait que ça allait être à quelques pas du premier. C'est lorsque l'adresse a été révélée dans les derniers jours qu'on a constaté que c'était au même endroit qu'au Dolcetto & Co, aussi un établissement de M. Vernis.

Si aucune annonce officielle concernant la fermeture n'a été faite, la page Facebook et le site web du restaurant italien n'étaient plus accessibles lors de la publication de cet article.

Quoi qu'il en soit, on ne reconnaît plus le Dolcetto au 151, Saint-Paul Ouest. Le Tommy Saint-Paul, plus douillet que son précédent locataire et beaucoup plus coloré que son grand frère situé une rue plus haut, a déjà commencé à accueillir des clients. On y découvre de chaleureuses boiseries, des plantes suspendues (bien sûr), un bar à mimosa et un brunch offert toute la journée. Pas plate du tout pour les lève-tard!

TOMMY SAINT-PAUL

151, Saint-Paul Ouest, Montréal

Joyeuse Pâques 🐣 Happy Easter 💛 Une publication partagée par Tommy (@tommymontreal) le 1 Avril 2018 à 7 :09 PDT

