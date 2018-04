Le premier ministre Justin Trudeau viendra à Québec jeudi, pour mettre la table du Sommet des leaders du G7, qui se tiendra dans Charlevoix en juin.

M. Trudeau sera un des orateurs invités au Sommet d'affaires du B7, organisé par la Chambre de Commerce du Canada, et réunissant une centaine de personnes, dont des chefs d'entreprises parmi les plus influents au monde, au Château Frontenac, jeudi et vendredi.

Il prendra la parole devant les participants à 8h jeudi matin et devrait s'adresser aux journalistes par la suite.

Le premier ministre Philippe Couillard prendra aussi la parole à cette occasion, jeudi matin.

L'objectif du B7 consiste à permettre aux gens d'affaires des pays membres du G7 _ et aux organismes qui les regroupent et les représentent, comme la US Chamber of Commerce aux États-Unis _ de dégager leurs priorités communes et de trouver des solutions aux problèmes de l'économie mondiale.

Ils devront en deux jours formuler une série de recommandations visant à orienter les décisions qui seront prises par les leaders politiques des pays riches de la planète réunis au Manoir Richelieu de La Malbaie, les 8 et 9 juin.

L'événement est présidé conjointement par la présidente du conseil d'administration d'Investissement Québec et ancienne présidente du Mouvement Desjardins, Monique F. Leroux, et la présidente et chef de la direction de TransAlta Corporation, Dawn Farrell.

Le Sommet d'affaires du B7 est un rassemblement de fédérations d'entreprises et de représentants de secteurs des affaires provenant de chacun des pays du G7: Canada, États-Unis, Royaume-Uni, France, Allemagne, Japon et Italie.

Des délégations des sept pays seront présentes et les échanges se dérouleront principalement en anglais ou en français.

La rencontre aura lieu autour de trois thèmes: l'efficacité des ressources, notamment en matière de transport, la croissance économique inclusive, par le commerce international, et enfin l'essor des petites entreprises.

Vendredi, une conférence de presse de clôture de l'événement permettra de connaître la liste des recommandations formulées aux chefs de gouvernement.