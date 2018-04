Des bouteilles de bière Stella Artois vendues au Canada et aux États-Unis pourraient contenir des particules de verre.

L'entreprise a donc procédé à un rappel préventif volontaire des emballages contenant des bouteilles de 11,2 onces (330 ml). Il s'applique aux emballages de 6, 12, 18 et 24 bouteilles de Stella Artois et aux emballages groupés «Le meilleur de la Belgique» vendus au Canada et aux États-Unis, ainsi qu'aux emballages de 6 et de 12 bouteilles de Stella Artois Légère vendus aux États-Unis.

Ce rappel vise moins de 1% des bouteilles de verre de Stella Artois vendues chaque année en Amérique du Nord.

Ce rappel survient après la détection d'une défectuosité d'emballage dans certaines bouteilles de verre de 11,2 onces (330 ml) qui pourrait faire en sorte qu'un petit morceau de verre se détache et tombe dans la bière. Les bouteilles potentiellement touchées proviennent d'un fabricant tiers.

Les consommateurs qui ont des bouteilles de Stella Artois portant les codes de production listés ci-dessous devraient visiter le site https://stellaartois. expertinquiry.com pour obtenir plus d'information ainsi que des instructions sur la façon de localiser les codes de production des produits potentiellement touchés. Les consommateurs peuvent aussi contacter l'équipe de soutien de Stella Artois au 1-855-215-5824.

Codes de production de Stella Artois au Canada Date de péremption/Meilleur avant Code d'emballage Estampille temporelle 20/02/2018 49 00:00-06:00 25/04/2018 49 17:00-23:59 26/04/2018 49 00:00-04:00 20/5/2018 49 08:00-23:59 21/5/2018 49 00:00-01:00 7/6/2018 49, 52 22:00-23:59 8/6/2018 49 00:00-13:00 8/6/2018 52 00:00-07:00 13/09/2018 55 21:00-23:59 14/09/2018 55 00:00-22:00 25/09/2018 52 12:00-23:59 26/09/2018 52 00:00-23:59

