Ce populaire pub irlandais ouvre une autre succursale à Verdun!

L'une de nos tavernes irlandaises préférées de la métropole, Le Trèfle situé dans Hochelaga, aura une soeur à l'autre bout de la ville, dans Verdun.

L'ouverture devrait se faire dans quelques petits jours, dès la fin avril, annonce la page Facebook de cette nouvelle succursale.

Le Trèfle, c'est quoi? Pas juste de la Guiness! On y retourne plus d'une centaine de variétés de bières, donc une vingtaine offerte en fût, un menu style pub pas piqué des verres, un brunch fou-malade-décadent, une ambiance chaleureuse et sans prétention, et quelques visites-surprises du co-propriétaire célèbre, Rémi-Pierre Paquin.

La devanture de la taverne Le Trèfle Verdun.

Le pub qui s'installera sur l'effervescente rue Wellington et qui aura deux étages sera le troisième établissement Le Trèfle, après ceux de Trois-Rivières et Hochelaga-Maisonneuve. Une quatrième succursale est également en chantier du côté de Québec, dans Limoilou plus précisément, et devrait ouvrir l'automne prochain.

Il semblerait que l'expansion ne s'arrête pas là non plus. L'entrepreneur Ian O'Shaughnessy a affirmé au Journal de Québec prévoir en ouvrir encore cinq à six de plus au Québec. Pas de chicane : chacun aura sa taverne pour la Saint-Patrick!

4718 Wellington, Montréal

VOIR AUSSI :