Les touristes qui visitent la France devront s'armer de patience lors de leurs déplacements ce printemps. Les syndicats de l'opérateur public des chemins de fer, la SNCF, entameront ce mardi une grève massive, qui coïncidera avec un quatrième jour de débrayage des employés d'Air France.

Les cheminots pourraient faire la grève deux jours sur cinq jusqu'à la fin juin pour protester contre une réforme du secteur ferroviaire prévue par le gouvernement Macron. Ils s'insurgent contre la suppression de l'embauche au statut spécial, les modalités d'ouverture à la concurrence ou encore la transformation de la SNCF en société anonyme, ce qui ouvre selon eux la voie à une future privatisation, ce que nie le gouvernement.

En plus de grandement affecter le service aux quatre coins de l'Hexagone, la grève entraînera l'annulation de tous les trains vers l'Espagne, l'Italie et la Suisse. Certains départs de l'Eurostar, qui relie la France et l'Angleterre, seront aussi annulés, tandis que le service Thalys vers la Belgique devrait se dérouler à peu près normalement.

Le trafic aérien aussi touché

Du côté d'Air France, plus d'un vol sur quatre pourrait être compromis mardi. Le personnel, qui réclame une hausse de salaire de 6 pour cent, en sera à sa quatrième journée de débrayage en un peu plus d'un mois. Trois autres grèves sont prévues les 7, 10 et 11 avril.

Pour vous aider à anticiper de quelle façon vos déplacements seront perturbés par ces grèves au cours des trois prochains mois, nos collègues du HuffPost France ont regroupé en un calendrier les dates des jours fériés, des vacances en fonction des régions et des 36 jours de grève définis par les syndicats de la SNCF et d'Air France. Vous pouvez le consulter ici.

