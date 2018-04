Blac Chyna pète un plomb dans un parc d'attractions

Blac Chyna a été impliquée dans une altercation au parc d'attractions Six Flags de Valencia en Californie, dimanche.

Dans une vidéo qui circule abondamment sur les réseaux sociaux, on peut voir Blac Chyna s'énerver devant une autre cliente du parc d'attractions.

Selon US Weekly, Chyna a partagé des photos d'elle au parc avec son garçon de 5 ans, King Cairo, et sa fille Dream Kardashian, 16 mois. Aucun de ses enfants n'apparaît toutefois dans la vidéo.

Chyna aurait tenté d'expliquer son geste dans une story Instagram plus tard en journée. «C'est déjà dur d'être examinée scrupuleusement quand on est connu, mais quand quelqu'un se sent confortable de s'approcher de toucher ton enfant, c'est une tout autre histoire», a-t-elle écrit.

«Dimanche soir, une altercation verbale et physique s'est déclenchée parmi deux groupes de visiteurs. Notre département de la sécurité a répondu rapidement et les deux groupes ont été escortés à l'extérieur du parc. La sécurité de nos visiteurs et employés est notre priorité et nous avons une politique de tolérance zéro pour ce type de comportement», a indiqué un porte-parole de Six Flags à People.