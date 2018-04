Voici quelques-uns des bons poissons d'avril qu'on a vus sur le web

C'est un super jour de fête pour les blagueurs du web qui nous submergent de «fake news» amusantes depuis le début de la journée. Avouez que certaines personnes dans vos fils d'actualités vous ont fait douter!

Voici quelques-uns des poissons d'avril que nous avons appréciés cette année.

Radio-Canada y est allé en grand en présentant un Facebook Live en direct du Biodôme de Montréal deux jours avant sa fermeture pour nous présenter... des poissons, vous l'aurez deviné, en version «slow tv». Bravo!

La chanteuse Marie-Chantal Toupin a-t-elle remporté le gros lot de la loterie Gagnant à vie? On vous gage un p'tit deux que non...

Le Parti québécois souhaite que l'écureuil devienne l'animal emblématique du Québec, rien de moins! Le PQ a des arguments solides pour appuyer sa proposition: «Il peuple nos forêts et nos parcs, s'adapte aux conditions les plus difficiles et fait preuve d'une élégance sans failles: l'écureuil mérite tout notre amour et notre respect».

Le Conseil national de recherches du Canada vous conseille de rester à l'intérieur. Son vaccin contre les zombies est inefficace.

En regardant à l'extérieur, nous constatons que le #vaccin anti-#zombie sur lequel nous travaillons n'a pas l'efficacité souhaitée. Faites attention aujourd'hui! #Apocalypse de #zombies pic.twitter.com/xByjG5DgWL — CNRC (@CNRC_NRC) 1 avril 2018

Voilà qui réjouira les milléniaux! Le Canal Famille sera de retour avec toutes les émissions marquantes pour cette génération qui a maintenant autour de 30 ans.

Pour ceux qui préfèrent jouer des tours plutôt que de les subir, Petit Petit Gamin avait une excellente suggestion.

Et finalement, voici le rêve enfin devenu réalité pour les habitants de la région de Québec!