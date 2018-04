Un alligator de plus de 3 mètres est venu faire trempette dans la piscine de cette famille américaine

Ils auraient surement préféré un poisson d'avril à un alligator de mars. Une famille résidant en Floride a découvert ce vendredi qu'un des dangereux reptiles qui peuplent la région avait décidé de venir se détendre dans sa piscine après le coucher du Soleil.

Alors que les alligators qui se promènent dans l'État du Sud font en moyenne deux mètres de long, le spécimen qui s'est invité dans la propriété pour un bain de minuit atteignait les trois mètres et 40 centimètres. Une dimension qui a amené la famille à appeler la police pour l'aider à déloger l'animal.

Le shérif du comté de Sarasota s'est rendu sur place et, avec l'aide d'un professionnel, a pu aider l'alligator à quitter les lieux avant de le relâcher dans la nature. Une aventure qu'il a partagée sur Facebook en images, avec pour seule légende: "non".

Devant le succès de l'histoire, les autorités ont posté sur Twitter une vidéo de l'alligator faisant quelques longueurs avant d'être expulsé (ci-dessous). "L'intrus de 3m40 ne s'est pas invité avec grâce mais a transpercé une porte moustiquaire" pour se jeter dans la piscine, a noté avec malice le shérif précisant que la présence de ces reptiles est habituelle en Floride mais qu'une telle taille ne l'était pas.

So, remember that #gator call we went on earlier? Here's some video as the trapper pulled him from the swimming pool. Did we mention he measured 11 feet long?! #TweetFromTheBeat#NeverADullMoment#OnlyInFloridapic.twitter.com/s3DtK3xzPR