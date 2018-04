Ryan Reynolds répond aux rumeurs au sujet de ses problèmes de couple

L'acteur Ryan Reynolds a tenté de mettre un terme aux rumeurs au sujet des problèmes de couple avec sa femme, l'actrice Blake Lively.

Reynolds a fait référence à un article d'IBTimes Inde qui citait un article d'OK! Magazine, qui à son tour citait une source anonyme - vous suivez toujours? - en disant que le couple a de la difficulté à trouver «du temps de qualité ensemble».

Reynolds s'est ouvertement moqué de cette affirmation sur Twitter samedi.

I wish. I could use a little "me time". https://t.co/S6kXFsWaMe