Donald Trump ne veut plus de «Dreamers» et menace le Mexique

Le président Donald Trump a déclaré dimanche, en lettres majuscules sur son compte Twitter, qu'il n'était plus question d'une entente pour aider les immigrants de l'ancien programme des «Dreamers» avant de menacer le Mexique de déchirer l'entente de libre-échange si le pays ne freine pas le passage d'immigrants illégaux vers les États-Unis.

Border Patrol Agents are not allowed to properly do their job at the Border because of ridiculous liberal (Democrat) laws like Catch & Release. Getting more dangerous. "Caravans" coming. Republicans must go to Nuclear Option to pass tough laws NOW. NO MORE DACA DEAL!

Selon lui, les illégaux qui traversent la frontière du Mexique vers les États-Unis cherchent à tirer profit des protections accordées à certains immigrants.

«Fini les ententes DACA», a-t-il écrit en lettres majuscules, une heure après avoir souhaité Joyeuses Pâques à son public, toujours en lettres majuscules.

Il a ensuite écrit que le Mexique doit «mettre fin au flot de drogue et de personnes, ou je vais mettre fin à leur vache à lait, l'ALÉNA.» Il a ajouté en lettres majuscules: «Il faut un mur!»

Mexico is doing very little, if not NOTHING, at stopping people from flowing into Mexico through their Southern Border, and then into the U.S. They laugh at our dumb immigration laws. They must stop the big drug and people flows, or I will stop their cash cow, NAFTA. NEED WALL!