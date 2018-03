Travis Cormier, un ancien participant de La voix, fera la première partie de Bon Jovi le 5 avril au Centre Bell.

Finaliste de l'émission en 2015, le protégé d'Éric Lapointe prendra le micro avant Bon Jovi dans le cadre de sa tournée This House is Not for Sale.

Pour le spectacle du 4 avril, c'est le groupe The Record Breakers qui assurera la première partie.

Evenko a annoncé la nouvelle sur sa page Facebook. "Félicitations à THE RECORD BREAKERS qui fera la première partie du 4 avril ainsi qu'à Travis Cormier qui s'occupera de celle du 5 avril!", peut-on lire.