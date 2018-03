Le chanteur de «Despacito» sera au Beachclub

Le Beachclub de Pointe-Calumet a confirmé la venue de la star internationale, Daddy Yankee.

L'auteur et interprète du méga succès Despacito sera de passage au Beachclub pour un spectacle-événement le dimanche 8 juillet prochain.

Originaire de San Juan à Porto Rico, le maître du reggaeton, Daddy Yankee a connu un succès incontestable en 2017 avec le succès Despacito. La pièce compte à ce jour presque 5 milliards de visionnements sur Youtube, selon un communiqué.

Parmi les invités attendus durant la saison estivale au Beachclub, on retrouve Sean Paul, qui livrera des prestations les 21 et 22 juillet prochains, Wyclef Jean le 30 juin prochain et Tiësto le 3 juin et le 9 juillet prochains.

Les billets pour la prestation de Daddy Yankee seront en vente le samedi 31 mars à midi.