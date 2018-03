Les bandes-annonces qu'il ne fallait pas rater cette semaine

Vous voulez savoir ce que le septième art vous réserve dans les mois à venir?

Nous avons réuni pour vous les bandes-annonces de films qui ont le plus retenu l'attention au cours de la dernière semaine.

À découvrir ci-dessous :

THE DARKEST MINDS

Date de sortie : 3 août 2018

Réalisation : Jennifer Yuh Nelson

Distribution : Mandy Moore, Gwendoline Christie, Amandla Stenberg

FIRST REFORMED

Date de sortie : 18 mai 2018

Réalisation : Paul Schrader

Distribution : Amanda Seyfried, Ethan Hawke, Cedric the Entertainer

THE HOUSE WITH A CLOCK IN ITS WALLS

Date de sortie : 21 septembre 2018

Réalisation : Eli Roth

Distribution : Cate Blanchett, Jack Black, Renée Elise Goldsberry

KODACHROME

Date de sortie : 20 avril 2018

Réalisation : Mark Raso

Distribution : Elizabeth Olsen, Ed Harris, Jason Sudeikis

TERMINAL

Date de sortie : 11 mai 2018

Réalisation : Vaughn Stein

Distribution : Margot Robbie, Simon Pegg, Mike Myers