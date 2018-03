NOUVELLES

Ambiance de Guerre froide au pôle Nord

Pour la première fois depuis la fin de l'URSS, l'armée de l'air russe a effectué un vol d'entraînement vers l'Amérique du Nord en passant par le cercle polaire. En pleine tension diplomatique entre l'occident et la Russie, cette opération russe coïncide avec un exercice naval mené dans l'Arctique par les États-Unis et la Grande-Bretagne. Pour que le message soit bien compris par les Etats-Unis et leurs alliés, le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a précisé que l'opération avait été menée par des avions de lutte anti-sous-marine.