5 leçons de vie de Céline Dion, qui fête ses 50 ans, à travers ses chansons

On a l'impression que c'était hier que l'on fredonnait "On ne change pas", "J'irai où tu iras" ou encore "S'il suffisait d'aimer" à leur sortie. Pourtant, Céline Dion fête ce vendredi 30 mars ses 50 ans.

Si la chanteuse québécoise s'est depuis un peu éloignée de nous en s'installant à Las Vegas, elle n'en reste pas moins présente dans nos cœurs et nos soirées karaoké. Et si on ne s'en lasse jamais, c'est peut-être parce qu'au-delà de l'or autour de sa voix, les paroles de ses morceaux, sous couvert de simplicité, recèlent de belles leçons de vie qu'on ferait bien de ne jamais oublier.

L'argent ne fait pas le bonheur

Tout l'or des hommes ne vaut plus rien, si tu es loin de moi.

La leçon de vie: Cette phrase issue du morceau "Tout l'or des hommes", veut tout dire. Sans celui qu'elle aime, tout l'argent possible et imaginable ne suffirait pas à la rendre heureuse.

Ce qu'en dit la science: Selon une étude publiée en avril 2014 dans la revue Personality and Individual Differences, il était montré que les personnes matérialistes avaient plus de difficultés à être reconnaissants de ce qu'ils ont et tendaient à être plus déprimés et insatisfaits que les autres. Être reconnaissant, c'est-à-dire avoir plus de chances d'être heureux et de trouver un sens à sa vie.

Le matérialiste au contraire, ne va pas se rapprocher du bonheur au fur et à mesure qu'il amasse des biens. En fait, selon le co-auteur de l'étude James Roberts, ils vont seulement déplacer constamment leur "point de référence" du bonheur, le mettre toujours plus haut, et ne pas l'atteindre.

La musique rend heureux

Je vis de notes et je vis de lumière Je virevolte à vos cris, vos mains.

Dans "Destin", Céline Dion semble chanter qu'il faut écouter son cœur, son instinct, se laisser vivre. Elle "va son destin au rythme entêtant des battement de son cœur". Et pour elle, cela passe aussi par la musique, elle se sent vivre au rythme des notes. D'ailleurs, dans Télé 7 jours en 2013, elle disait elle-même que "la musique, c'est thérapeutique, une façon extraordinaire de s'exprimer".

La leçon de vie: Pour être bien dans ses baskets, quoi de mieux que de mettre un casque sur ses oreilles et de se laisser porter par la musique? Celle-ci, entre autres bienfaits, a le pouvoir de nous mettre de bonne humeur.

Ce qu'en dit la science: Qui ne s'est jamais senti reboosté après avoir écouté une musique entraînante? Levé du bon pied au son de l'un de ses morceaux préférés?

Une étude parue en 2013 montre que la musique rend les gens de meilleure humeur. Les participants auraient notamment mis en avant une "excitation et régulation de leur humeur ainsi qu'une plus grande "conscience de soi".

Une autre étude parue la même année dans le Journal of Positive Psychologyva dans ce sens. Réalisée par des scientifiques de l'université du Missouri, celle-ci met en avant le même phénomène:

"Nos travaux soutiennent un comportement que beaucoup de gens ont déjà - écouter de la musique pour améliorer leur humeur", souligne l'auteur principal Yuna Ferguson.

Il faut avoir le courage de partir à la découverte

Bye bye, mais faut que je m'en aille Adieu tendres années, salut champs de bataille - Et sentir, oh sentir et lâcher les chiens - Y'a trop de trains qui passent, ce train c'est le mien - Et tant pis pour moi, et tant pis pour nous - J'aurais pu rester où la roue tourne, où tout est doux - Moi j'avais pas le choix, ça cognait partout - Le monde est à ta porte et se joue des verrous.

Dans le morceau "Dans un autre monde", dont les paroles sont écrites par Jean-Jacques Goldman, Céline Dion chante qu'elle doit s'en aller, que le monde est à sa porte, qu'elle va enfin vivre de ses envies et de ses appétits.

La leçon de vie: Dans la vie on a tendance à rester dans sa "zone de confort", car c'est plus facile que de prendre des risques. Il faut pourtant profiter du temps qu'on a sur Terre pour vivre des expériences diverses, rencontrer des gens, parcourir le monde.

Ce qu'en dit la science: Les raisons de sortir de sa zone de confort sont très nombreuses et la science s'évertue à le démontrer. Quand on est un peu stressé, quand il y a du challenge, on est plus performants, selon ces psychologues.

Se donner des challenges nous aide à mieux vieillir, d'après une étude publiée en 2013. On garderait un esprit plus en forme avec l'âge si on apprend régulièrement de nouvelles choses qui nous demandent des efforts.

Il faut garder son âme d'enfant

Mais on n'oublie pas - L'enfant qui reste, presque nu - Les instants d'innocence - Quand on ne savait pas - On ne change pas - On attrape des airs et des poses de combat - On ne change pas.

On n'oublie jamais la personne que l'on a un jour été, et cette personne était une fois un enfant. Dans "On ne change pas", Céline Dion se souvient de la toute toute petite fille qu'elle était quelques décennies plus tôt et qui se moque encore un peu d'elle lorsqu'elle se maquille. Quoi qu'il arrive, cet enfant est toujours là, avec elle.

La leçon de vie: Adulte, on a tendance à oublier ce petit grain de folie que nous avions enfants, l'innocence qui nous caractérisait alors et le bonheur simple qui en découlait. Pourtant, cette part d'enfance est toujours là en nous.

Ce qu'en dit la science: C'est un fait, la plupart des enfants sont heureux quoi qu'il arrive ou presque, et ils sont aussi plus optimistes sur la vie que les adultes. Pour montrer à ses élèves qu'il n'existait pas de différence substantielle entre l'enfant et l'adulte que nous sommes, la professeure de philosophie Marianne Chaillan, auteure de "La playlist des philosophes", a fait appel à Hume. Ce célèbre philosophe écossais expliquait en effet dans 'XXX' que le "moi", ce que nous sommes, est un ensemble d'impressions ou de perceptions qui sont toutes liées aux autres. Quand nous avons le sentiment d'être une seule et même personne, nous sommes en fait à la fois l'enfant d'hier et l'adulte d'aujourd'hui. Alors pourquoi ne pourrait-on pas être heureux comme cet enfant?

On ne peut pas forcer les gens à tomber amoureux de vous

Il est si près de moi pourtant je ne sais pas - Comment l'aimer - Lui seul peut décider qu'on se parle d'amour - Ou d'amitié.

La leçon de vie: Dans l'une de ses premières chansons "D'amour ou d'amitié", Céline parle d'un amour à sens unique, d'un garçon avec lequel elle n'arrive pas à savoir si une histoire d'amour pourrait être envisageable. Si ses sentiments sont clairs dans sa tête, elle sait bien que lui seul pourra décider du futur qu'il veut donner à cette relation.

Ce qu'en dit la science: Sur le papier, c'est possible. En 1996, le psychologue Arthur Aron publie les résultats d'une expérience qu'il a menée entre deux inconnus, placés dans un laboratoire seuls, ils se sont posés une liste de 36 questions mises au point par le chercheur puis se sont regardés dans les yeux pendant quatre minutes. Six mois plus tard, ils se mariaient. Cette expérience a fait le tour du monde et a été testée à de nombreuses reprises. La plus célèbre d'entre elles est celle racontée dans le New York Times. L'auteure l'a elle-même testée avec un quasi-inconnu, rencontré dans une salle de sport. Si elle partage aujourd'hui sa vie, elle est formelle: cette expérience n'est concluante que parce que les protagonistes le veulent. "L'amour ne nous est pas tombé dessus. Nous sommes amoureux parce que chacun de nous a fait le choix de l'être".

Ce texte a été publié originalement dans le HuffPost France.

