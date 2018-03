Voici combien de temps vous devriez tenir une planche

Si vous restez en planche pendant 60 secondes ou plus, vous avez tout faux.

De nombreux experts avancent que faire la planche pour une période de temps prolongée est inefficace lorsque vous souhaitez renforcer vos abdominaux. Stuart McGill, professeur de kinésiologie à l'Université de Waterloo, a affirmé que l'exercice de la planche pendant une durée de 10 secondes est tout ce dont vous avez besoin pour en retirer des bénéfices.

«Il n'y a pas d'utilité à ce genre d'activité, à part si vous souhaitez battre un record», a déclaré McGill au Telegraph.

McGill a expliqué qu'il fondait ses conclusions sur des études antérieures, dont l'une d'elles a déterminé que la réalisation de plusieurs exercices de base de 10 secondes donnait de meilleurs résultats.

Le professeur n'a pas spécifié au Telegraph pourquoi la planche à des intervalles plus courts serait plus efficace, la raison pourrait être liée au fait que la position parfaite est nécessaire pour profiter des avantages de l'exercice.

Bien que la planche soit assez simple - vous vous tenez simplement dans une position de push-up, reposant sur vos mains ou sur vos avant-bras - il devient de plus en plus difficile de maintenir la position correctement sur une plus longue période de temps. Il est primordial de garder la colonne vertébrale neutre (ce qui signifie que le dos et les fesses ne doivent pas s'affaisser) et les hanches soulevées, selon Self.com.

Mais ce n'est pas tout. Une fois en position, vos muscles devraient travailler, a déclaré Max Lowery, un entraîneur personnel britannique et créateur de 2 Meal Day.

"Contractez vos abdos aussi fort que possible, comme si quelqu'un allait vous frapper dans le ventre", a déclaré Lowery à The Independent. "Ensuite, engagez vos abdos, repoussez vos coudes, inclinez vos hanches et serrez vos fessiers."

Les planches aident à renforcer le cœur et à réduire les maux de dos. Pourtant, ce ne sont pas tous les experts qui prônent la règle des 10 secondes de McGill.

Benji Tiger, un entraîneur personnel à Orangetheory Fitness en Floride, a déclaré à The Independent que tenir une planche entre 30 secondes et une minute serait la bonne chose à faire.

Peu importe, il demeure que des intervalles de temps plus courts sont réellement meilleurs pour l'exercice de la planche.

Ce texte initialement publié sur le HuffPost Canada a été traduit de l'anglais.