Pour nettoyer son éponge « beauty blender », cette internaute a peut-être enfin trouvé la solution

Les petites éponges en forme d'œuf sont d'une efficacité sans nom quand on veut appliquer un peu de fond de teint sur son visage. Cependant, encore faut-il qu'elles restent propres. Et ça, ce n'est pas gagné. Sur Twitter, une adepte du maquillage a partagé une astuce peu conventionnelle pour redonner à l'accessoire en question son aspect d'origine, mardi 27 mars.

Tout ce qu'il vous faut c'est un peu de savon, de l'eau et un micro-ondes. Oui, un micro-ondes. Dans sa vidéo, aimée par plus de 100.000 internautes sur le réseau social depuis sa publication, Julianna Asouzou, une étudiante londonienne en droit de 19 ans, démontre sa théorie en images. Elle dépose sa petite éponge rose dans un verre d'eau savonnée en plastique et glisse le tout au micro-ondes, pendant une minute.

Des résultats variés

Résultat: son éponge en ressort comme neuve. "Je n'en reviens pas, raconte la jeune femme dans sa vidéo. Elle était littéralement marron avant."

LADIES I PUT MY BEAUTY BLENDERS IN THE MIRCOWAVE FOR 1 MINUTE AND LOOK WHAT HAPPENED 😭😭😭😭♥️♥️♥️ pic.twitter.com/iT0448Mctq — #Yazz2UCL♥️ (@Jaycoko_) 27 mars 2018 "Les filles, j'ai déposé mon Beauty Blender dans le micro-ondes pendant une minute et regardez ce qu'il s'est passé."

Est-ce un miracle? Sa vidéo a en tout cas beaucoup inspiré les autres internautes qui, à leur tour, ont tenté de faire la même chose. Et ça semble avoir fonctionné à merveille pour certaines personnes.

Twitter did not fail me 😤💞💖💗💕 pic.twitter.com/Lfz9B4HNmo — careena claridaddy 😘 (@ccareenajaydee) 28 mars 2018 "Twitter ne s'est pas moqué de moi." For those of u who want validation from someone else that this really works @Jesse_Arreola tested this out 💕💕 pic.twitter.com/f8iExZ4aPn — #Yazz2UCL♥️ (@Jaycoko_) 27 mars 2018 "Pour ceux qui attendent la validation de quelqu'un d'autre pour qui ça a fonctionné, @Jesse_Arreola l'a testé."

Toutefois, le son de cloche n'a pas été le même pour tout le monde. D'autres personnes ont pris le temps de répondre à l'étudiante en droit pour lui montrer, qu'au contraire, sa technique a complètement bousillé leur éponge. Mais comme le soulève le magazine de beauté Allure, ces gens-là n'ont pas suivi le tutoriel à la lettre.

Une technique bien connue

Pour parvenir au même résultat que Julianna Asouzou, il est nécessaire d'immerger complètement l'éponge dans l'eau quand on la met au micro-onde. Ce que certains internautes ont oublié de faire visiblement. "Ma vidéo s'est arrêtée au moment du savon et de l'eau. Je me suis dit 'mince, je veux quand même essayer'. Maintenant, mon Beautyblender est foutu", raconte une internaute.

TRAGIC ....when you don't follow the directions and forget to add water pic.twitter.com/iewO7JWmLl — ~pearl~ (@its__just_pearl) 28 mars 2018 "Tragique. Quand tu ne suis pas les directives à la lettre et que t'oublies d'ajouter de l'eau."

Comment la jeune londonienne a-t-elle eu l'idée de faire ça? "Il y a quelques jours, je me baladais sur Instagram et je suis tombée sur un compte qui y a pensé, raconte Julianna Asouzou à Buzzfeed. Malheureusement, je ne me souviens plus précisément du profil mais ça m'a complètement fascinée quand je l'ai vu."

Comme le rappelle Teen Vogue, cette technique n'est pas si anodine que ça. C'est une pratique bien connue pour laver les éponges de cuisine. D'après une étude scientifique, menée par des chercheurs en biologie de l'Université de Saint Martin en 2006, la chaleur générée par le micro-ondes permet effectivement de se débarrasser d'une bonne quantité de bactéries.

Si le tutoriel de la jeune femme a suscité autant de réactions, c'est aussi parce qu'il soulève un problème qu'ont toutes les personnes qui se maquillent avec une éponge en mousse, à savoir comment la nettoyer. La marque Beautyblender, à l'origine du petit accessoire en forme d'œuf, commercialise un produit censé permettre d'entretenir l'objet. Mais il coûte 45 dollars.

Une éponge à laver très régulièrement

Sur internet, il existe aussi de nombreuses astuces, beaucoup plus abordables: recouvrir l'éponge de crème hydratante, utiliser du détergent, la baigner dans l'eau chaude. Mais aucune d'entre elles n'a pour l'instant fait de miracle.

Interrogé par Elle, le maquilleur de stars Ludovic Engrand, explique qu'il est nécessaire de laver le fameux accessoire de beauté après chaque utilisation. Il conseille de placer l'éponge dans un petit filet et de la déposer dans la machine à laver. La raison? "Le but est de ne pas laisser de maquillage à l'intérieur sous peine de voir proliférer les bactéries et de développer des allergies", concède l'expert.

À VOIR AUSSI