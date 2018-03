L'ancien joueur des Expos Rusty Staub est décédé

Rusty Staub, la première grande vedette de l'histoire des Expos de Montréal, est décédé. Il aurait célébré son 74e anniversaire de naissance le 1er avril.

Le New York Daily News a rapporté que Staub a rendu l'âme des suites d'une défaillance d'organes multiple tôt dans la nuit de jeudi dans un hôpital du sud de la Floride.

Le vendredi 2 mars, le même quotidien new-yorkais avait annoncé que Staub se trouvait dans un état critique dans un hôpital de West Palm Beach à la suite d'une infection à staphylocoque, survenue environ un mois plus tôt, qui avait provoqué une insuffisance rénale.

Le décès de Staub survient le jour de l'ouverture de la saison régulière du Baseball majeur et moins de 48 heures après la présentation du dernier de deux matchs préparatoires des Blue Jays de Toronto au Stade olympique. La même enceinte où Staub avait fait l'objet d'une émouvante ovation en juillet 1979 à son retour à Montréal.

Né Daniel Joseph Staub à La Nouvelle-Orléans, il a joué pendant 23 ans au baseball majeur avec cinq formations différentes, principalement comme voltigeur de droite.

Staub a passé ses six premières saisons avec les Colts .45 de Houston - devenus les Astros en 1965 - et joué son premier match le 9 avril 1963, à 19 ans.

Le 22 janvier 1969, les Expos obtiennent ses services dans une transaction qui nécessitera l'intervention du commissaire Bowie Kuhn. Le dossier s'est réglé le jour du premier match de l'histoire de l'équipe, le 8 avril à New York.

Rusty Staub en 1979.

Malgré d'excellentes statistiques et une histoire d'amour qui s'était rapidement développée avec tout le Québec, Staub passe aux Mets de New York le 5 avril 1972 en retour de trois espoirs: Ken Singleton, Mike Jorgensen et Tim Foli.

Staub, qui avait hérité du surnom "Le Grand Orange" à cause de sa grande taille et de ses cheveux roux, revient avec les Expos le 20 juillet 1979, le temps d'une demi-saison, en retour d'un joueur des ligues mineures.

Le 27 juillet, à son premier match à Montréal, il reçoit une ovation monstre des quelque 59 000 spectateurs au Stade olympique alors qu'il se présente comme frappeur suppléant contre les Pirates de Pittsburgh dans le premier match d'un programme double.

"Ce que ces 59 000 personnes ont fait pour moi en me donnant cette ovation, c'est l'un des moments les plus mémorables de ma vie, avait admis Staub en 2012. C'est l'un des rares moments dans ma vie où j'ai dû combattre mes émotions, parce que je devais me présenter au bâton. J'ai eu un bon lancer, mais j'ai frappé un ballon. Cette soirée représente l'un des plus grands moments de toute ma vie."

Staub a également joué avec les Tigers de Detroit de 1976 à 1979 et avec les Rangers du Texas en 1980. Il est retourné avec les Mets en 1981 où il a terminé sa carrière en 1985 à l'âge de 41 ans. Il a été analyste aux matchs télévisés des Mets entre 1986 et 1995.

Dans un communiqué, l'organisation des Mets a déclaré qu'elle avait subi une perte plus tôt aujourd'hui avec le décès de Daniel 'Rusty' Staub, et offert ses condoléances à toute sa famille.

En carrière, Staub a frappé 2716 coups sûrs en 2951 matchs. Sa moyenne globale s'est élevée à ,279 avec 292 circuits et 1466 points produits.

En trois saisons et demie avec les Expos, Staub a participé à 518 matchs, frappé 531 coups sûrs dont 81 coups de circuit, et affiché une moyenne générale de ,295. Il a fait produire 284 points.

Sa moyenne de présence sur les buts de ,402 avec les Expos est la meilleure dans l'histoire de la concession, incluant les Nationals de Washington, parmi les joueurs ayant accumulé au moins 2000 présences au bâton.

Six fois membre des équipes d'étoiles, dont lors de chacune de ses trois premières saisons à Montréal, Staub est le premier joueur dans l'histoire du baseball à avoir obtenu au moins 500 coups sûrs avec quatre équipes. Il est aussi l'un des rares joueurs à avoir frappé des circuits avant l'âge de 20 ans et après l'âge de 40 ans.

Le 15 mai 1993, au Stade olympique, le chandail numéro 10 qu'a porté Staub à ses premières saisons à Montréal a été retiré. Il a été le premier joueur dans l'histoire des Expos à recevoir pareil honneur.

Il a été intronisé au Temple de la renommée du baseball du Canada le 23 juin 2012.