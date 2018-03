David Duchovny et Gillian Anderson au Comiccon de Montréal

David Duchovny et Gillian Anderson, les deux interprètes de la célèbre série The X-Files, seront en ville pour le prochain Comiccon de Montréal. L'événement suivi par tous les amateurs de culture populaire accueillera également l'acteur américain Chuck Norris.

Du 6 au 8 juillet, une brochette d'invités se rendra au Palais des congrès pour marquer la 10e édition du Comiccon, dont les organisateurs ont dévoilé la programmation. Outre Fox Mulder et Dana Scully, le public pourra s'approcher au plus près des vedettes comme les comédiens Danny Trejo (Machete), Pom Klementieff (Guardians Of the Galaxy 2) ou Adrian Paul (Highlander).

Séries, cinéma, BD, jeux vidéo, le Comiccon offrira pendant trois jours une multitude de rendez-vous culturels. Entre les sessions de dédicaces et les séances de cosplay, il y en aura certainement pour tous les goûts.

