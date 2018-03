10 dévoilements importants du Salon de l’auto de New York

Le dernier salon automobile d'envergure de la saison des salons a ouvert ses portes hier à New York. Le Salon International de l'Auto de New York a été l'hôte cette année de plusieurs dévoilements importants, dont 10 qui se sont particulièrement démarqués.

Certains des modèles suivants se retrouveront parmi les véhicules les plus vendus au Canada l'an prochain tandis que d'autres seront parmi les meilleurs vendeurs chez leur constructeur. Voici 10 nouveaux véhicules présentés hier à New York qui se sont particulièrement démarqués.

Toyota RAV4 2019

Le Toyota RAV4 est le modèle le plus vendu de Toyota au Canada ce qui veut dire que cette nouvelle génération de RAV4 n'a pas droit à l'erreur. Plus spacieux, le Toyota RAV4 aura droit à un nouveau moteur et une nouvelle version conçue pour la conduite hors route.

Cadillac XT4 2019

Troisième VUS de la gamme Cadillac, le nouveau XT4 2019 sera le modèle le plus abordable et accessible de la famille des utilitaires sport de la marque. Un nouveau moteur de 237 chevaux est annoncé.

Nissan Altima 2019

La Nissan Altima 2019 sera seulement la deuxième voiture de son segment à être offerte de série avec la traction intégrale. Affichant un tout nouveau style, l'Altima sera également plus puissante et dotée du dispositif d'assistance à la conduite ProPilot Assist.

GMC Sierra AT4 2019

Le nouveau Sierra 2019 est le premier modèle GMC à recevoir une version AT4. Cette nouvelle variante désigne les modèles à vocation hors route de la gamme GMC. Le Sierra AT4 voit sa garde au sol augmenter de 2,0 pouces en plus d'inclure des plaques de protection sous la carrosserie, des pneus plus imposants et une foule d'autres éléments différenciateurs.

Subaru Forester 2019

Nouvelle génération du populaire Subaru Forester, le modèle 2019 sera plus économique en plus d'être plus puissant. Son moteur quatre cylindres de 2,5 litres propose maintenant 182 chevaux et il a droit à une nouvelle génération du système X-Mode offrant maintenant deux modes pour la conduite hors route. Il offre aussi le système EyeSight qui ajoute le dispositif DriverFocus qui a comme mandat de détecter des signes de fatigue chez le conducteur et de l'avertir le cas échéant.

Mazda CX-3 2019

Le Mazda CX-3 2019 n'a pas été entièrement redessiné, mais il affiche tout de même plusieurs améliorations. Son moteur est un peu plus puissant tout en étant plus doux, il reçoit une nouvelle couleur (Rouge Cristal), des feux à DEL modifiés et de nouvelles jantes de 18 pouces. L'habitacle reçoit aussi plusieurs nouveautés dont une sellerie entièrement en cuir pour la version haut de gamme GT.

Audi RS5 Sportback 2019

Il s'agit de la version à quatre portes de la très puissante Audi RS5. Un moteur biturbo à huit cylindres de 2,9 litres développe 444 chevaux et 443 lb-pi de couple ce qui lui permet d'atteindre 100 km/h en seulement 3,9 secondes.

Hyundai Kona Électrique

Le Hyundai Kona Électrique arrivera sur le marché plus tard cette année avec une autonomie promise de 400 kilomètres. Si cela s'avère vrai, le Kona EV offrira plus d'autonomie que la Chevrolet Bolt ou encore le Tesla Model X d'entrée de gamme.

Mercedes-Benz Classe C Coupe et Cabriolet

Les versions Coupe et Cabriolet de la populaire Mercedes-Benz Classe C ont été dévoilés à New York, quelques semaines seulement après la présentation des versions berline et familiale lors du Salon de Genève.

Lincoln Aviator

Lincoln multiplie les nouveautés depuis quelque temps. À New York, c'est le nouveau Aviator qui a vu le jour. Bien qu'il soit officiellement désigné comme un concept, il y a fort à parier que le modèle de production prévu en 2019 sera pratiquement identique. Lincoln annonce plusieurs nouvelles technologies ainsi qu'un moteur hybride pour son prochain VUS intermédiaire de luxe.

