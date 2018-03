Le président américain Donald Trump a rejeté mercredi l'appel d'un haut magistrat américain à réviser la Constitution en abrogeant le deuxième amendement sur la détention des armes à feu.

"LE DEUXIEME AMENDEMENT NE VA JAMAIS ETRE ABROGE", a tweeté mercredi M. Trump, réagissant à l'appel d'un ex-juge, John Paul Stevens.

THE SECOND AMENDMENT WILL NEVER BE REPEALED! As much as Democrats would like to see this happen, and despite the words yesterday of former Supreme Court Justice Stevens, NO WAY. We need more Republicans in 2018 and must ALWAYS hold the Supreme Court!