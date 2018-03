«Tout le monde en parle»: les invités de ce dimanche

Le généreux budget dévoilé mardi par le gouvernement libéral défraie les manchettes depuis deux jours. Après les années de mesures d'austérité imposées par la formation de Philippe Couillard, plusieurs voient dans ces cordons de la bourse soudainement déliés une stratégie électorale, à quelques mois des élections. Le ministre des Finances, Carlos Leitao, et le président du Conseil du trésor et ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de la Révision permanente des programmes, Pierre Arcand, iront faire le point à Tout le monde en parle, dimanche.

En cette journée de Pâques, Guy A. Lepage accueillera aussi à sa table Véronique Cloutier, pour jaser de sa nouvelle émission 1res fois ; Nana Mouskouri, qui lançait récemment l'album Forever Young, et qui sera en spectacle à la Maison symphonique, à Montréal, le 19 mai prochain ; le rappeur Loud, dont l'album Une année record suscite beaucoup d'enthousiasme, ainsi que Jonathan Hamel, fondateur de l'Académie Bitcoin, et Élisabeth Préfontaine, analyste et entrepreneure en technologie financière, pour expliquer la cryptomonnaie.

La semaine dernière, pendant que 2 075 000 adeptes de La voix ont été ébranlés par la prestation époustouflante de Yama Laurent et Kelly Bado, deux protégées de l'équipe de Garou, qui se sont affrontées en duel sur Let It Be, des Beatles, 927 000 personnes ont plutôt écouté les confidences de Charles Hamelin et Mikaël Kingsbury, Anne Dorval, Debbie Lynch-White, 2 Frères et autres invités de Tout le monde en parle. La vraie nature a intéressé 1 073 000 téléspectateurs, tandis que Vlog en a retenu 990 000, ICI Laflaque en fait rire 404 000 et Découverte en a captivé 405 000.

L'émission est diffusée à 20h, à Radio-Canada.