Selena Gomez prend son pied... pour Puma

Puma vient de dévoiler le fruit de sa collaboration avec son égérie, la chanteuse reine d'Instagram Selena Gomez : un sneaker blanc montant avec accents dorés.

La chaussure en cuir porte le nom de Phenom Lux et arbore un bracelet en or très bling-bling qui peut être retiré à votre guise. La star l'agrémente des nouveaux bas à mailles carrés qu'elle dit trouver «confortables, chics et amusants» au Vogue.

Dans une vidéo partagée avec ses fans, Selena affirme qu'elle adore porter des sneakers «avec mes robes, mes tenues, tout».

Elle dit d'ailleurs avoir ajouté une chaîne à la cheville puisqu'elle en portait une semblable lorsqu'elle était plus jeune.

Puma s'est engagé à verser 100 000$ issus des ventes des nouvelles chaussures ou des bas montants nouveau-genre à l'Alliance pour la recherche sur le lupus, une maladie dont la chanteuse de 25 ans est atteinte.

Au HuffPost, on est vraiment fan des bas à mailles, mais les sneakers nous ont un peu laissés sur notre faim... On préférait la précédente collection Selena Gomez X Puma lancée lors de l'annonce du partenariat de quelque 30 millions entre la star et la marque.

Les Phenom Lux seront mis en vente le 6 avril au montant de 140$ canadiens et les bas 18$.

