«Playboy» quitte Facebook

Il semble que la récente controverse entourant Facebook et l'utilisation qui est faite des données de ses utilisateurs n'a vraiment pas plu aux dirigeants de Playboy. C'est en tout cas la raison qui est donnée pour justifier leur retrait de cette plateforme.

«Les directives de Facebook sur le contenu et les politiques de l'entreprise continuent d'être en contradiction avec nos valeurs», a écrit mardi soir sur Twitter Cooper Hefner, responsable de la création chez Playboy. La plateforme continue d'être «sexuellement répressive», a ajouté le fils du fondateur Hugh Hefner.

We are stepping away from Facebook pic.twitter.com/4yFIdk2eDE