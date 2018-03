«O'», pas de lumière au bout du tunnel pour la famille O'Hara

À un certain moment de la dernière de la saison du téléroman O', diffusée ce mardi 27 mars sur les ondes du réseau TVA, Samuel O'Hara (Guy Nadon) appelle sa femme Jacqueline pour lui faire savoir qu'il désire profiter davantage de la vie pendant qu'il en a encore l'occasion. Samuel est alors en Suisse, où il a accompagné son vieil ami Théo (Paul Savoie) pour que ce dernier puisse mettre fin à ses jours dans la dignité et être enfin libéré des souffrances liées à la maladie de Parkinson.

Si on prend cette scène dans le contexte global de la série, mais plus particulièrement de la dernière saison, il s'agit probablement de la meilleure décision que pouvait prendre le patriarche de la famille O'Hara, car, c'est bien connu, un drame n'attend pas l'autre dans O'.

Et cette finale n'a pas fait exception à la règle.

ATTENTION SPOILERS

Ce dernier épisode s'est déroulé sous le signe de la continuité, ne réservant au final que très peu de surprises à son auditoire.

Samuel et Madeleine (Annette Garant) ont fait leurs adieux à Théo dans ce qui demeure assurément le moment le plus fort de l'émission.

De son côté, Louisa (Marilyse Bourke) a réuni une partie de la famille à sa table pour rendre hommage à sa façon à cet homme sur qui elle aura toujours pu compter.

Ne pouvant lui pardonner d'avoir mis la vie de ses filles en danger, Marie-Ève (Isabel Richer) entreprend les démarches pour sortir Charles (Stéphane Demers) de sa vie (allant jusqu'à le supprimer de son téléphone!) en se réfugiant à l'hôtel en attendant de dénicher un nouveau condo.

Gloria (Geneviève Boivin-Roussy) et Thomas (Maxime Denommée) vivront pour leur part leur premier épisode de méfiance face à la séropositivité de ce dernier lorsque Louisa interviendra pour l'empêcher de servir un verre de jus à son enfant. Un rejet qui fera grandement douter Thomas quant à l'avenir de son couple et de sa petite famille, lui qui ne veut pas empêcher Gloria de vivre une grossesse, et que sa maladie ait un impact négatif sur la vie d'Abbie.

Comme si ce n'était pas suffisant, Louisa apprend que la petite Coralie a disparu...

Après avoir vu ses derniers espoirs de reconquérir Marie-Ève s'évaporer, Charles entame finalement les démarches pour se reprendre en main en s'engageant à suivre une cure de désintoxication.

Évidemment, la suite des choses n'aurait pu être plus prévisible.

Voulant annoncer la nouvelle à son frère Philippe (Louis-David Morasse) de vive voix, Charles surprend ce dernier en pleine étreinte avec son ex Josée (Lynda Johnson). Charles fait aussitôt demi-tour et file à toute vitesse sur une rue déserte. La dernière scène nous montre Charles au volant de sa voiture, continuant d'accélérer tout en se dirigeant consciemment vers un muret de béton.

Bref, voilà qui met la table pour le retour de la série à l'automne, la suite des choses s'annonçant d'ores et déjà toujours aussi mouvementée. Plus que jamais, quand on se compare à la famille O'Hara, on se console...

